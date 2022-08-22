У оккупантов не удается подготовка к «референдуму» в Херсонской области — депутат облсовета 22 августа, 05:19 Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

У оккупантов снова ничего не получается с организацией псевдореферендума в Херсонской области. Полноценной подготовки нет даже в Геническе.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.



«Полноценной подготовки нет даже в Геническе, что традиционно является экспериментальной площадкой для «инициаций» оккупантов», — отметил он, напомнив, что к анонсированному россиянами «референдума» осталось три недели.

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В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанти планируют провести псевдореферендумы по созданию «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов» .

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