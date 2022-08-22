У оккупантов не удается подготовка к «референдуму» в Херсонской области — депутат облсовета

22 августа, 05:19
Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

У оккупантов снова ничего не получается с организацией псевдореферендума в Херсонской области. Полноценной подготовки нет даже в Геническе.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Полноценной подготовки нет даже в Геническе, что традиционно является экспериментальной площадкой для «инициаций» оккупантов», — отметил он, напомнив, что к анонсированному россиянами «референдума» осталось три недели.

Видео дня

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанти планируют провести псевдореферендумы по созданию «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Читайте также:

Партизаны устроили покушение на членов «комиссии по подготовке референдума» под Мелитополем (Фото:inform.zp.ua) Под Мелитополем партизаны устроили покушение на членов «комиссии по подготовке референдума» — СМИ

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов» .

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Псевдореферендум Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X