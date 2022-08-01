В Запорожской области оккупанты набирают массовку из коллаборантов для «акций в поддержку референдума» — украинская разведка

1 августа, 15:58
Оккупанты планируют псевдореферендум на захваченных территориях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты планируют псевдореферендум на захваченных территориях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты начали набирать коллаборантов для участия в «акциях в поддержку референдума» на захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Во временно оккупированных крупных населенных пунктах южной части Запорожской области представители оккупационных властей проводят поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку на так называемых спонтанных акциях в поддержку проведения референдума. Это, по мнению представителей оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. Это также позволит создать соответствующую картинку телевизора для граждан РФ», — отметили в ведомстве в Telegram.

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В ГУР добавили, что в Мелитополе зафиксировано прибытие российских специалистов по проведению пиар акций.

«Рабочий штаб данных представителей открыт в захваченном помещении магазина Фокстрот. В Бердянске открыт и работает рекрутинговый центр для желающих сотрудничать с оккупационными властями (коллаборантами). Впрочем, желающих немного, даже несмотря на серьезные „материальные стимулы“. С целью создания картинки для кремлевских телеканалов оккупанты вынуждены завозить „активистов“ с территории оккупированного Крыма», — резюмировали в разведке.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

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Также сообщалось о подготовке к псевдореферендумам на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

20 июля в Белом доме заявили, что у них есть данные о подготовке российскими оккупантами аннексии захваченных территорий Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Псевдореферендум Война России против Украины

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