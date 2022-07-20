Ответ будет быстрым и жестким. США считают, что российские оккупанты готовят аннексию захваченных территорий Украины

20 июля, 04:14
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что в Белом доме располагают данными о том, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий Украины, которые они захватили после 24 февраля.

Он отметил, что власти РФ хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, которые они использовали в 2014 году.

«Мы видим значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что Россия планирует попытку аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает объявлять, можно сказать, свои правила и условия аннексии, как это было в 2014 году», — заявил Кирби.

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Он сообщил, что согласно данным в США, руководство кремля предварительно хочет провести референдумы на захваченных территориях 11 сентября.

«Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября», — сообщил Кирби.

Представитель властей США подчеркнул, что реакция на подобные действия «будет жесткой и быстрой».

«Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким — и общим с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких аннексированных Россией территории», — сообщил Кирби.

https://www.youtube.com/watch?v=poNRyfmTcMw
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23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Эту же дату как «более реальную» называла Медуза.

https://www.youtube.com/watch?v=m_Q2RkfYgo0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Донецкая область Луганская область Запорожская область Херсонская область Аннексия Крыма Война в Украине Псевдореферендум Джон Кирби Война России против Украины

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