Оккупанты хотят провести псевдорефендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября — Центр национального сопротивления 23 июня, 20:24 Цей матеріал також доступний українською Листовки партизан во временно захваченном Херсоне (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, в четверг, 23 июня.



По информации Центра, планам россиян мешает сопротивление местных жителей. 11 сентября оккупанты хотят провести так называемый «единый день голосования», когда, кроме фейкового референдума, пройдут фейковые выборы в России. В этот же период на временно захваченных территориях должен начать работу Промсвязьбанк.

Видео дня

«Однако в планах России есть проблема — сопротивление местных. Дело в том, что в оккупированных администрациях работников нет. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц и потом их сменяют новые», — сказано в сообщении.

Ранее о том, что осенью 2022 года в Херсонской области могут провести незаконный псевдореферендум, говорил коллаборант Кирилл Стремоусов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что защитники Украины освободят Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим.

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