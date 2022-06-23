Оккупанты хотят провести псевдорефендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября — Центр национального сопротивления
Листовки партизан во временно захваченном Херсоне (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)
Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, в четверг, 23 июня.
По информации Центра, планам россиян мешает сопротивление местных жителей. 11 сентября оккупанты хотят провести так называемый «единый день голосования», когда, кроме фейкового референдума, пройдут фейковые выборы в России. В этот же период на временно захваченных территориях должен начать работу Промсвязьбанк.
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«Однако в планах России есть проблема — сопротивление местных. Дело в том, что в оккупированных администрациях работников нет. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц и потом их сменяют новые», — сказано в сообщении.
Ранее о том, что осенью 2022 года в Херсонской области могут провести незаконный псевдореферендум, говорил коллаборант Кирилл Стремоусов.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что защитники Украины освободят Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим.
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