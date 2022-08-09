Под Мелитополем партизаны устроили покушение на членов «комиссии по подготовке референдума» — СМИ

9 августа, 15:43
Партизаны устроили покушение на членов «комиссии по подготовке референдума» под Мелитополем (Фото:inform.zp.ua)

Партизаны устроили покушение на членов «комиссии по подготовке референдума» под Мелитополем (Фото:inform.zp.ua)

Украинские партизаны под Мелитополем устроили покушение на двух «членов комиссии» по подготовке псевдореферендума в Запорожской области, сообщает РИА Мелитополь в Telegram.

«В ночь с 7 на 8 августа двух коллаборанток из Михайловского района, входивших в „комиссию по подготовке референдума“, подрезали партизане», — пишет издание.

По его информации, оккупанты сразу же нашли виновного «участника АТО», который оказался первым попавшимся прохожим на улице.

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Причем после происшествия коллаборанты сделали выводы и нового «председателя комиссии» и других коллаборантов безуспешно искали по всем окрестным селам.

Официально оккупанты подтвердили один такой случай, однако местные жители говорят, что их было два. Причем одна из коллаборанток погибла.

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8 августа коллаборанты в Запорожской области объявили о планах провести на захваченных землях региона псевдореферендум «о присоединении к РФ» — формализуя таким образом намерение России аннексировать еще часть украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский говорил, если РФ проведет псевдореферендумы, она закроет возможность для переговоров с Украиной.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Партизаны Мелитополь Псевдореферендум Война России против Украины

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