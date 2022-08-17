Оккупанты в Херсонской области снова перенесли дату проведения «референдума» — замглавы облсовета

17 августа, 21:07
Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

Заявление оккупантов в Херсонской области о необходимости проведения «референдума» одновременно с «ДНР» может быть сигналом о том, что захватчики вынуждены в очередной раз перенести его сроки.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«Заявление оккупационных властей на Херсонщине о необходимости проведения «референдума» одновременно с «ДНР», после «освобождения» всей территории Донецкой области, является сигналом о том, что орки, возможно, вынуждены в очередной раз перенести сроки проведения «референдума», — написал заместитель председателя облсовета.

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Он отметил, что для этого есть причины: отсутствие поддержки населения, неспособность сформировать хотя бы минимальное количество избирательных комиссий, понимание того, что шоу выходит откровенно убогим. Есть еще одна вероятная причина — страх политических последствий, когда после проведения шоу и фактически аннексии Херсонской области ВСУ деоккупирует регион.

По словам Соболевского, врагам придется смириться с потерей уже якобы «своих» территорий.

«Если это так, то они уже понимают, как будут развиваться события в области, и что „угостившимся“ оккупантам пора собирать вещи или же готовиться к смерти», — отметил заместитель председателя обряда.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Референдум Псевдореферендум Война России против Украины

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