Кремль через коллаборанта Стремоусова озвучил планы провести осенью «референдум» в Херсонской области 21 июня, 10:17 Цей матеріал також доступний українською Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

По словам коллаборанта, более конкретные сроки «референдума» пока не определены, а оккупанты ведут «подготовку» к «голосованию».

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Стремоусов заявил, что после псевдореферендума Херсонская область якобы станет «полноценным субъектом Российской Федерации».

«Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России», — сказал коллаборант.

По его словам, Херсонская область якобы «идет по пути Крыма».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что защитники Украины освободят Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим.



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