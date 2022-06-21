Кремль через коллаборанта Стремоусова озвучил планы провести осенью «референдум» в Херсонской области
Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Так называемый "референдум" по «вхождению» Херсонской области в состав страны-агрессора России планируется провести осенью 2022 года, заявил коллаборант Кирилл Стремоусов.
Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.
По словам коллаборанта, более конкретные сроки «референдума» пока не определены, а оккупанты ведут «подготовку» к «голосованию».
Стремоусов заявил, что после псевдореферендума Херсонская область якобы станет «полноценным субъектом Российской Федерации».
«Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России», — сказал коллаборант.
По его словам, Херсонская область якобы «идет по пути Крыма».
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что защитники Украины освободят Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим.
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