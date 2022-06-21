Кремль через коллаборанта Стремоусова озвучил планы провести осенью «референдум» в Херсонской области

21 июня, 10:17
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Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Так называемый "референдум" по «вхождению» Херсонской области в состав страны-агрессора России планируется провести осенью 2022 года, заявил коллаборант Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

По словам коллаборанта, более конкретные сроки «референдума» пока не определены, а оккупанты ведут «подготовку» к «голосованию».

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Стремоусов заявил, что после псевдореферендума Херсонская область якобы станет «полноценным субъектом Российской Федерации».

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«Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России», — сказал коллаборант.

По его словам, Херсонская область якобы «идет по пути Крыма».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что защитники Украины освободят Херсонскую область, какие бы планы в отношении региона не строил кремлевский режим.

https://www.youtube.com/watch?v=pZXLRrq69fE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсонская область Псевдореферендум Война России против Украины

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