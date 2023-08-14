Сбито 15 шахедов и 8 Калибров. ВСУ отбили атаку на Одессу, взрывная волна и обломки повредили 200 зданий, сгорел гипермаркет, есть раненые

14 августа, 11:18
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В ночь на 14 августа Россия нанесла удары по Одессе с использованием крылатых ракет и ударных дронов. Силы противовоздушной обороны отразили все атаки, однако из-за обломков в городе вспыхнули несколько пожаров, три человека пострадали.

NV следит за последствиями новых ударов по Одессе.

11:55 Количество поврежденных зданий превысило 200 — Одесский городской совет

11:18 Повреждено 113 зданий и один памятник архитектуры — мэр Одессы

Видео дня

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате падения обломков и действия взрывной волны в городе в ночь на 14 августа пострадали 113 домов, из них 7 учебных заведений, одно из них — памятник архитектуры.

В городе работают оперативные штабы, проводится обследование пострадавших квартир и ликвидация последствий. Обследование домов продолжается.

11:07 Фото уничтоженного в Одессе супермаркета Fozzy, который в российских пабликах назвали «складом военного имущества»

09:36 Утреннее видео гипермаркета Fozzy в Одессе, сгоревшего после ночного обстрела

09:17 В ГСЧС показали спасательные работы в Одессе

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09:00 Трое пострадавших в Одессе — работники сгоревшего супермаркета

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, уточнив, что в результате падения обломков ракет на трех объектах возникли пожары.

«На месте работают все соответствующие службы. Известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Всем оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы», — сообщил Кипер.

В общей сложности обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, повреждены припаркованные рядом машины.

07:45 Олещук подтвердил, что ночью ПВО сбила все 15 шахедов и 8 Калибров

«Сегодня удалось уничтожить все воздушные цели врага!» — подчеркнул командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, поблагодарив военных.

07:40 «Россияне — сумасшедшие террористы«: Ермак о ночных обстрелах Одессы

Обновлено 06:15

По информации ОК Юг, враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа Калибр.

Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты.

В результате сбивания ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, побиты припаркованные рядом машины.

На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией.

Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.

Обновлено 05:35

Суспільне. Одесса сообщило, что в результате ночной атаки РФ на город произошел пожар в одном из гипермаркетов.

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«По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна», — сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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По предварительным данным, пострадало три человека.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Одесса Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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