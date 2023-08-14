Силы ПВО ночью уничтожили все запущенные Россией дроны, ракеты, а также вертолет 14 августа, 07:43 Последствия ночной российской атаки дронов на Одесскую область (Фото:Силы обороны юга)

Россияне в ночь на понедельник, 14 августа, выпустили по Украине 15 иранских дронов Shahed-136/131 и восемь крылатых ракет Калибр. Украинские бойцы сбили их все, а также один вражеский вертолет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россия осуществила несколько волн атак. Беспилотники запускали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), ракеты — со своего фрегата в районе оккупированной Ялты из акватории Черного моря.

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Согласно данным ОК Юг, их все уничтожили над Одесской областью. В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов в нескольких местах Одессы начались пожары.

В частности, повреждены общежитие одного из учебных заведений и гипермаркет. Ранены трое человек.



Также под утро украинские военные сбили российский вертолет, тип которого уточняют.

«Около 05:00 часов 14 августа 2023 года на Бахмутском направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский вертолет», — рассказали в ВС.

