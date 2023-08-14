В Киеве и ряде областей звучит тревога

14 августа, 01:38
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Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на понедельник, 14 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.

02:21 Суспільне сообщает о взрывах в Запорожье.

01:35 Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

01:15 Суспільне сообщает о взрывах в Одессе.

01:14 В КГВА сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Видео дня

По состоянию на 00:10 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистики БпЛА.

/alerts.in.ua
Фото: /alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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