В Киеве и ряде областей звучит тревога
Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)
В ночь на понедельник, 14 августа, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.
02:21 Суспільне сообщает о взрывах в Запорожье.
01:35 Отбой воздушной тревоги в Киеве и ряде областей.
01:15 Суспільне сообщает о взрывах в Одессе.
01:14 В КГВА сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
По состоянию на 00:10 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистики БпЛА.