Атака на Одессу. Обломки повредили более 200 домов, полиция расследует обстрел россиян — фото 14 августа, 11:32 В результате падения обломков российских дронов и ракет в Одессе повреждены учебные заведения (Фото:Одесса. Официально/Telegram)

В Одессе после атаки России дронами и ракетами в ночь на понедельник, 14 августа, которую отбили силы ПВО, пострадали более 200 зданий.

Об этом сообщили мэр города Геннадий Труханов и Одесский городской совет.

В результате падения обломков и взрывной волны пострадали 203 дома. В Одессе развернули штабы, где жители могут получить помощь.

Видео дня

Также повреждены семь учебных заведений, детские сады, центр развития, общежитие, памятник архитектуры; уничтожен гипермаркет в центре города.

Фото: Одесса. Официально

Фото: Одесса. Официально

Фото: Одесса. Официально

Фото: Одесса. Официально

Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Офис генпрокурора сообщил о начале досудебного расследования в уголовном производстве о нарушении законов и обычаев войны. В результате атаки на Одессу ранения получили три человека.



Всего ночью россияне выпустили 15 иранских дронов-камикадзе Shahed и восемь крылатых ракет Калибр — все сбили силы противовоздушной обороны.