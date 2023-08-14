Атака на Одессу. Обломки повредили более 200 домов, полиция расследует обстрел россиян — фото

14 августа, 11:32
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В результате падения обломков российских дронов и ракет в Одессе повреждены учебные заведения (Фото:Одесса. Официально/Telegram)

В результате падения обломков российских дронов и ракет в Одессе повреждены учебные заведения (Фото:Одесса. Официально/Telegram)

В Одессе после атаки России дронами и ракетами в ночь на понедельник, 14 августа, которую отбили силы ПВО, пострадали более 200 зданий.

Об этом сообщили мэр города Геннадий Труханов и Одесский городской совет.

В результате падения обломков и взрывной волны пострадали 203 дома. В Одессе развернули штабы, где жители могут получить помощь.

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Также повреждены семь учебных заведений, детские сады, центр развития, общежитие, памятник архитектуры; уничтожен гипермаркет в центре города.

Одесса. Официально
Фото: Одесса. Официально
Одесса. Официально
Фото: Одесса. Официально
Одесса. Официально
Фото: Одесса. Официально
Одесса. Официально
Фото: Одесса. Официально
REUTERS/Nina Liashonok
Фото: REUTERS/Nina Liashonok
REUTERS/Nina Liashonok
Фото: REUTERS/Nina Liashonok
REUTERS/Nina Liashonok
Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Офис генпрокурора сообщил о начале досудебного расследования в уголовном производстве о нарушении законов и обычаев войны. В результате атаки на Одессу ранения получили три человека.

Всего ночью россияне выпустили 15 иранских дронов-камикадзе Shahed и восемь крылатых ракет Калибр — все сбили силы противовоздушной обороны.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Одесса Война России против Украины

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