«Здание полностью выгорело». Как выглядит гипермаркет в Одессе, уничтоженный в результате ракетной атаки РФ — фоторепортаж

14 августа, 13:57
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Здание гипермаркета Fozzy в Одессе полностью уничтожено огнем, пожар начался из-за падения обломков российской ракеты (Фото:Nina Liashonok/Reuters)

Здание гипермаркета Fozzy в Одессе полностью уничтожено огнем, пожар начался из-за падения обломков российской ракеты (Фото:Nina Liashonok/Reuters)

В результате атаки РФ по Одессе в ночь на понедельник, 14 августа, полностью уничтожен гипермаркет Fozzy компании Fozzy Group. Ранены трое сотрудников, они находятся в больнице.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что здание гипермаркета пострадало в результате падения обломков сбитых над городом ракет. Начался масштабный пожар.

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В пресс-службе компании рассказали, что гипермаркет полностью уничтожен.

«В одесском Fozzy сгорело все — здание, оборудование, товар. Конечно, магазин не работает», — отметили там.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что на магазин упали обломки российской ракеты.

«В результате падения обломков ракеты произошел пожар и в супермаркете. То, что вы видите, это уже последствия самого пожара», — сказала она.

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NV собрал фото последствий ракетной и дроновой атаки войск РФ на Одессу. На них видно полностью выгоревший гипермаркет.

Nina Liashonok/Reuters
Фото: Nina Liashonok/Reuters
Nina Liashonok/Reuters
Фото: Nina Liashonok/Reuters
ОК Юг
Фото: ОК Юг
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

В ночь на 14 августа войска РФ атаковали Одессу, выпустив 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 и восемь крылатых ракет Калибр.

Все вражеские цели удалось сбить.

В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов в нескольких местах Одессы начались пожары.

Всего обломками и взрывной волной повреждены более 200 зданий.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесса Ракетные удары Fozzy Group Война России против Украины

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