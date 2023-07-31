Разве мы не должны быть в гневе? Что пора сделать после атак Путина на Львов и Одессу 31 июля, 19:22 NV Премиум

ЮНЕСКО осудила российские атаки на Одессу, отметив, что они произошли всего через две недели после удара, разрушившего историческое здание во Львове. Но ЮНЕСКО должна пойти дальше

В последнее время президент России Владимир Путин был особенно зол и украинский портовый город Одесса сейчас страдает от последствий этого. В неоимперском представлении Кремля Одесса считается символом русского характера юга Украины, ведь её первоначальным развитием руководила Екатерина Великая. В прошлом году сам же Путин назвал её «одним из самых красивых городов мира», с «замечательными традициями и историей». Но для преступного путинского режима нет ничего святого.

Видео дня

Его ярость стала очевидной 17 июля, когда он прекратил действие Черноморской зерновой инициативы — соглашения, подписанного в июле 2022 года при поддержке ООН, позволявшее Украине экспортировать пшеницу, ячмень и другие продукты питания из Одесского порта, а также портов Черноморск и Южный. Представление о том, что Путин имеет какое-то право распоряжаться возможностью Украины экспортировать товары, которые она производит, транспортировать их на своих собственных судах, из своих собственных портов, просто абсурдно. Но ему удается это делать под угрозой вести себя еще более преступно, чем сейчас: северо-западная часть Черного моря, как объявило министерство иностранных дел России, снова «опасна».

В тот же день Путин начал бомбить Одессу. Атаки ракет и беспилотников первоначально были направлены на зерновые терминалы и другие портовые сооружения, что привело к крупным экономическим потерям, в том числе к уничтожению 60 000 тонн зерна. Российские удары также были направлены на несколько зданий на Переулке Нахимова — прекрасном маленьком переулке, расположенном в конце сказочной набережной длиной десять километров, обсаженной деревьями, по которой часто катаются местные велосипедисты вроде меня. Отсюда в самое сердце города ведет улица Канатная — та самая, где русский поэт Александр Пушкин часто навещал своего друга Ивана Бларамберга.

В результате штурма в этом переулке было разбиты окна консульства Китая и повреждены расположенные рядом археологический и литературный музеи. Вскоре после этого Россия разрушила Дом учёных — бывший дворец семьи графа Толстого — и ещё 24 архитектурных памятника.

Для преступного путинского режима нет ничего святого

В ночь на 22 июля российские ракеты сильно повредили Спасо-Преображенский собор на Соборной площади. Это место я знаю досконально: «Соборка», как называют площадь местные жители, — мой адрес, когда я приезжаю в город. Но и у Путина есть с ней своеобразная связь. Собор, разрушенный Сталиным в 1936 году и восстановленный на средства одесситов, был освящён в 2010 году соратником Путина по КГБ патриархом Московским Кириллом, православным епископом и сторонником убийств украинцев. В отличие от большинства украинских церквей, Преображенский собор остался в подчинении Русской православной церкви.

Всё это — и историческое и культурное значение Одессы, но глубокие связи России с этим городом — мало что значат для Путина. Как ясно дал понять пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, всё, что имеет значение, — это месть за атаку украинских беспилотников на мост через Керченский пролив, который связывает незаконно аннексированный Крым с Россией. Это должно возмутить всех нас — и не в последнюю очередь Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит исторический центр Одессы, в котором находится Переулок Нахимова — этот очаровательный переулок, который только что бомбила Россия. Конечно, можно найти этот переулок на Google Maps и даже совершить виртуальную прогулку по нему, каким он был до недавнего штурма Кремля. Я нашла его на своей старой карте 1914 года, когда он назывался Барятинским. Что ещё более важно, он фигурирует на карте «исторического центра портового города Одессы», поданной Украиной, и с таким описанием он был принят в январе этого года в Список всемирного наследия. Разве ЮНЕСКО не должна быть в гневе от того, что Россия, которая представляет себя как одного из основателей организации, разбомбила его?

Статья 6 Конвенции ООН об охране всемирного культурного и природного наследия обязывает стороны «не предпринимать никаких преднамеренных мер», которые «могут нанести прямой или косвенный ущерб культурному и природному наследию» на территории других сторон. Безусловно, никакой ущерб не может быть более преднамеренным, чем тот, который наносится целенаправленными ракетными ударами.

ЮНЕСКО осудила российские атаки на Одессу, отметив, что они произошли всего через две недели после удара, разрушившего историческое здание во Львове. Но ЮНЕСКО должна пойти дальше и исключить Россию из своих рядов до тех пор, пока Кремль будет продолжать своё преступное поведение. (А это поведение простирается далеко за пределы уничтожения украинских объектов культуры и наследия: чтобы мы не забывали, Путин был обвинён Международным уголовным судом в военных преступлениях).

В уставе ЮНЕСКО нет никаких юридических положений для такого шага. Когда создавалась ЮНЕСКО, никто и представить себе не мог, что уважаемый член организации вторгнется в соседнюю страну, будет убивать ее народ, депортировать ее детей, разрушать ее города (в том числе и те, которые охраняются Конвенцией) и станет международным изгоем. Но это не значит, что механизм вытеснения преступных государств не может быть создан. ООН уже импровизировала раньше.

Украина была частью ЮНЕСКО — да и всей системы ООН — с самого начала, первоначально вступив туда вместе с СССР. Россия стала членом этих организаций только после распада Советского Союза, и никогда не существовало никакого юридического положения о том, что Россия может занять место в Совете Безопасности ООН, которое ранее занимал Советский Союз. Более того, в отличие от России, Украина соблюдала все соглашения, связанные с её членством в системе ООН. Словом, существует масса юридических аргументов, оправдывающих исключение России из ЮНЕСКО. Сейчас, когда Россия ежедневно атакует Одессу, самое время на них сослаться.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Copyright: Project Syndicate 2023

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV