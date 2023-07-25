«Отличается от других городов». Оккупанты целенаправленно атакуют Одессу — ГУР 25 июля, 22:48 Вид собора после ракетной атаки россиян (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские ракетные атаки на Одессу отличаются от террористических актов по другим городам Украины. Оккупанты специально атакуют город.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире Radio NV.

По его словам, ситуация по ракетным атакам на Одессу отличается от подобных террористических актов в других городах. Поскольку в Одессе происходят целенаправленные ракетные удары и уничтожение памятников архитектуры, которые входят в наследие ЮНЕСКО.



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«И удар по собору — это не просто попадание, не случайность, а целенаправленный удар — много тому прямых и косвенных доказательств», — отметил Юсов.



Юсов отметил, что такие действия РФ являются политикой террора, осуществляемой параллельно с ракетными ударами и уничтожением украинской портовой и зерновой инфраструктуры.



Он добавил, что Украина прилагает все усилия, чтобы усилить свою способность противодействовать этим ударам.



«Отдельная история — это история возмездия. И, конечно, в этой ситуации активно (украинцы — ред.) работают с нашими партнерами, и решение частично уже есть, в ближайшее время будут, скажем, активнее», — подчеркнул Юсов.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщало, что российские оккупанты во время ракетной атаки на Одессу повредили почти 30 памятников культурного наследия. Украина призывает мир помочь с их восстановлением.