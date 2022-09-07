Заботясь о детях и молодежи. В Украине предлагают предоставить отсрочку от мобилизации еще двум категориям мужчин 7 сентября, 16:08 В Украине хотят предоставить еще некоторым мужчинам право на получение отсрочки от призыва (Фото:facebook.com/schoolmidgard.kyiv)

Во время военного положения в Украине в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 7726, призывающий освободить от призыва во время мобилизации еще две категории мужчин в соответствии с их профессиями.

Речь идет о педагогических работниках дошкольных учебных заведений и тренерах (тренерах-преподавателях) государственных/коммунальных учреждений физической культуры и спорта. В пояснительной записке к проекту говорится, что поскольку эти работники могут быть мобилизованы, это ставит под угрозу полноценное функционирование заведений, работниками которых эти военнообязанные являются.

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Статья 23 ЗУ О мобилизации и мобилизационной подготовке, согласно которой право на отсрочку от мобилизации получили работники сферы образования, предлагают дополнить уточнениями, чтобы предоставить это право также педагогические работники детских садов (заведений дошкольного образования) и тренеры заведений физкультуры и спорта. Для обновленной редакции предоставили следующий текст:

«Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( рофессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, педагогические работники дошкольных учебных заведений, тренеры (тренеры-преподаватели) учреждений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессиональной (профессионально-технического) или общего среднего образования, дошкольных учебных заведениях, заведениях физической культуры и спорта по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки».

Целью законопроекта называют обеспечение стабильной работы заведений физической культуры и спорта и дошкольных учебных заведений в условиях военного положения.

В настоящее время он находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады.

Напомним, ранее НП публиковал полный перечень лиц, которых не призывают на службу во время мобилизации.

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