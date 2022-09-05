Касается тех, кто уже на фронте. В Украине предлагают освободить от военной службы еще одну категорию граждан 5 сентября, 11:51 Стало известно, кого из мужчин могут уволить с военной службы во время общей мобилизации (Фото:Министерство обороны Украины \Libkos\ facebook)

Депутаты подали в Верховную Раду соответствующий законопроект, уже принятый в первом чтении.

Изменения касаются мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. По закону они имеют право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу во время военного положения.

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«В первые дни полномасштабного вторжения многим многодетным мужчинам пришли повестки из военкомата, четкого разъяснения о том, что они не подлежат призыву, только по собственному желанию, не было. В связи с этим многодетные мужчины были мобилизованы в ряды ВСУ. После многих обращений на горячую линию Министерства Обороны Украины относительно незаконной мобилизации эти мужчины писали рапорты на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам, ссылаясь на Постановление КМУ № 413 от 12 июня 2013 года. Им было отказано согласно статье 26 Закона Украины об увольнении с военной службы, — сообщается в объяснительной записке к законопроекту 7678. Он предусматривает, что многодетные мужчины смогут уволиться со службы, если были мобилизованы из-за некорректной трактовки нормы закона. — По состоянию на начало мобилизации было массово нарушено право многодетных родителей нести военную службу по собственному желанию и только по месту жительства, и по результатам этого нарушения не предоставление государством права многодетным родителям права освобождаться из рядов ВСУ во время действия военного положения».

Законопроект предлагает дополнить подпункт Г пункта 4 статьи 26 (Увольнение с военной службы) ЗУ О воинской обязанности и военной службе абзацем: «наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет». То есть это может стать основанием для увольнения мужчин, несущих службу на фронте или в составе действующих военных группировок во время военного положения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время военного положения мобилизованные мужчины могут быть уволены со службы только за исключением объявления демобилизации и некоторых других исключительных ситуациях. Также НВ рассказывал, есть ли на службе в военное время на отдых и возможность получить отпуск.

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