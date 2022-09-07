В поисках истины. Кто из женщин не подлежит призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации 7 сентября, 04:19 Кто из женщин не подлежит установлению на военный учет (Фото:Государственная пограничная служба Украины \ facebook)

НВ объясняет, что известно о военном учете женщин в Украине, а также их добровольном и обязательном призыве на службу.

Напомним, в Украине военнообязанными явлчяються все граждане, не имеющие ограничений по возрасту, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, — как мужчины, так и женщины.

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Ранее сообщалось, что все украинки, имеющие одну из профессий или специальностей, указанных в списке Минобороны, обязаны стать на военный учет. Несмотря на обязательную установку на учет, в Минобороны и Генштабе уверяли, что принудительно мобилизовать женщин не будут.

«Взятие на военный учет – это не мобилизация. Это означает, что женщины соответствующих специальностей должны встать на учет, однако не будут немедленно мобилизованы для выполнения задач, в которых нуждаются ВСУ», — обратил внимание юрист Минобороны Владимир Смелка.

Позже заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство о добровольности постановки женщин на учет. Изменения предполагают, что Генштаб изменит список специальностей и сократит его, а постановка женщин в ВО будет полностью добровольной.

В понедельник, 5 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал в первом чтении законопроект о добровольности военного учета женщин в Украине.

Также Маляр рассказала, что 1 октября женщинам не нужно никуда идти и становиться на военный учет. Если у женщины есть добровольное желание поступить на службу, она может сделать это в любой момент.

Учитывая это, существует перечень ситуаций, когда женщины не подлежат призыву на военную службу, если они:

непригодны для службы по состоянию здоровья ( тяжелые болезни или инвалидность);

тяжелые болезни или инвалидность); которые самостоятельно ухаживают за ребенком до 18 лет или за взрослым недееспособным человеком, которому больше никому помочь;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет или ребенок с инвалидностью;

имеющих несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужчины, проходящего военную службу;

детей) и мужчины, проходящего военную службу; чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;

работницы, забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти и другими организациями;

студентки, обучающиеся по дневной или дуальной форме;

научные работники и преподавательницы, работающие в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;

уволены со службы в запас ( в течение 6 месяцев);

в течение 6 месяцев); народные депутаты Украины, депутат Верховного Совета автономной республики Крым;

работницы органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, Нацполиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, ГБР , Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, Нацполиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, ГБР , Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; "другие военнообязанные или отдельные категории гражданок в предусмотренных законом случаях".

Напомним, что в Украине лица с инвалидностью, многодетные родители и представители других категорий лиц, имеющих право на отсрочку от призыва могут мобилизоваться по собственному желанию.

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