В поисках истины. Кто из женщин не подлежит призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации
Кто из женщин не подлежит установлению на военный учет (Фото:Государственная пограничная служба Украины \ facebook)
НВ объясняет, что известно о военном учете женщин в Украине, а также их добровольном и обязательном призыве на службу.
Напомним, в Украине военнообязанными явлчяються все граждане, не имеющие ограничений по возрасту, состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, — как мужчины, так и женщины.
Ранее сообщалось, что все украинки, имеющие одну из профессий или специальностей, указанных в списке Минобороны, обязаны стать на военный учет. Несмотря на обязательную установку на учет, в Минобороны и Генштабе уверяли, что принудительно мобилизовать женщин не будут.
«Взятие на военный учет – это не мобилизация. Это означает, что женщины соответствующих специальностей должны встать на учет, однако не будут немедленно мобилизованы для выполнения задач, в которых нуждаются ВСУ», — обратил внимание юрист Минобороны Владимир Смелка.
Позже заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство о добровольности постановки женщин на учет. Изменения предполагают, что Генштаб изменит список специальностей и сократит его, а постановка женщин в ВО будет полностью добровольной.
В понедельник, 5 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал в первом чтении законопроект о добровольности военного учета женщин в Украине.
Также Маляр рассказала, что 1 октября женщинам не нужно никуда идти и становиться на военный учет. Если у женщины есть добровольное желание поступить на службу, она может сделать это в любой момент.
Учитывая это, существует перечень ситуаций, когда женщины не подлежат призыву на военную службу, если они:
- непригодны для службы по состоянию здоровья (тяжелые болезни или инвалидность);
- которые самостоятельно ухаживают за ребенком до 18 лет или за взрослым недееспособным человеком, которому больше никому помочь;
- на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет или ребенок с инвалидностью;
- имеющих несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужчины, проходящего военную службу;
- чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;
- работницы, забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти и другими организациями;
- студентки, обучающиеся по дневной или дуальной форме;
- научные работники и преподавательницы, работающие в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;
- уволены со службы в запас (в течение 6 месяцев);
- народные депутаты Украины, депутат Верховного Совета автономной республики Крым;
- работницы органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, Нацполиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, ГБР , Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;
- "другие военнообязанные или отдельные категории гражданок в предусмотренных законом случаях".
Напомним, что в Украине лица с инвалидностью, многодетные родители и представители других категорий лиц, имеющих право на отсрочку от призыва могут мобилизоваться по собственному желанию.
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