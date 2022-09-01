Полный список. Кого не призовут в армию во время всеобщей мобилизации 1 сентября, 03:32 Кого не могут мобилизовать на седьмой месяц полномасштабной войны (Фото:unsplash)

В августе в Украине в четвертый раз продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию. Это означает, что в армию продолжают призывать военнообязанных лиц, не имеющих права на отсрочку.

В соответствии с Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации отсрочка от призыва на военную службу предоставляется военнообязанным в следующих случаях:

по семейным обстоятельствам;

состоянием здоровья;

для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.

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Отсрочка от мобилизации – кто имеет на нее право

По семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет ( могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства); мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью ( с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения); мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю ( 18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы ( в возрасте до 18 лет);

18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы в возрасте до 18 лет); беременные военнослужащие;

те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе ( если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход); те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;

один супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка ( детей);

детей); женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

В соответствии с видом деятельности:

лица, забронированные на период военного времени государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;

народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;

работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

учащиеся и преподаватели заведений профессиональной ( профессионально-технического) образования;

профессионально-технического) образования; научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;

профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени; соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Призвать не могут лиц, имеющих противопоказания по состоянию здоровья или инвалидности. В то же время лица с инвалидностью могут быть призваны на службу по добровольному согласию или собственному желанию.

В Генштабе и Минобороны неоднократно отмечали, что призывать на службу женщин будут только по их добровольному согласию. Вместе с тем, как и для мужчин, для женщин существует список обстоятельств, когда они могут получить отсрочку от мобилизации.

Кто из женщин может получить отсрочку от мобилизации

женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью или опекуном лица с инвалидностью/лица, нуждающегося в постоянном уходе;

женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей), а также мужчины, находящегося на военной службе;

детей), а также мужчины, находящегося на военной службе; женщины, которые являются студентками, аспирантками и докторантками, обучающимися на дневной или дуальной формах, а также научные и педагогические сотрудницы; женщины-нардепки и работницы органов военного управления;

женщины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения; женщины, которые на период мобилизации и военное время забронированы государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;

женщины, непригодные по состоянию здоровья.

Больше о военном учете женщин по ссылке. 31 августа Минобороны передало в Совет предложения по военному учету женщин.

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