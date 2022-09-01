Полный список. Кого не призовут в армию во время всеобщей мобилизации
Кого не могут мобилизовать на седьмой месяц полномасштабной войны (Фото:unsplash)
В августе в Украине в четвертый раз продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию. Это означает, что в армию продолжают призывать военнообязанных лиц, не имеющих права на отсрочку.
В соответствии с Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации отсрочка от призыва на военную службу предоставляется военнообязанным в следующих случаях:
- по семейным обстоятельствам;
- состоянием здоровья;
- для получения образования или продолжения профессиональной деятельности.
Отсрочка от мобилизации – кто имеет на нее право
По семейным обстоятельствам:
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет (могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнюю (18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы (в возрасте до 18 лет);
- беременные военнослужащие;
- те, кто занимается постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- те, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;
- один супруг, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей);
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
В соответствии с видом деятельности:
- лица, забронированные на период военного времени государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;
- народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма;
- работники определенных органов: военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственная служба специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственной исполнительной службы Украины, а также другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;
- учащиеся и преподаватели заведений профессиональной (профессионально-технического) образования;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени;
- соискатели профессиональной (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.
Призвать не могут лиц, имеющих противопоказания по состоянию здоровья или инвалидности. В то же время лица с инвалидностью могут быть призваны на службу по добровольному согласию или собственному желанию.
В Генштабе и Минобороны неоднократно отмечали, что призывать на службу женщин будут только по их добровольному согласию. Вместе с тем, как и для мужчин, для женщин существует список обстоятельств, когда они могут получить отсрочку от мобилизации.
Кто из женщин может получить отсрочку от мобилизации
- женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью или опекуном лица с инвалидностью/лица, нуждающегося в постоянном уходе;
- женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а также мужчины, находящегося на военной службе;
- женщины, которые являются студентками, аспирантками и докторантками, обучающимися на дневной или дуальной формах, а также научные и педагогические сотрудницы; женщины-нардепки и работницы органов военного управления;
- женщины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;
- женщины, которые на период мобилизации и военное время забронированы государственными органами власти и другими госорганизациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;
- женщины, непригодные по состоянию здоровья.
Больше о военном учете женщин по ссылке. 31 августа Минобороны передало в Совет предложения по военному учету женщин.
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