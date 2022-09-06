Автомобилизация. Что нужно знать об изъятии транспорта и техники на нужды ВСУ 6 сентября, 12:15 Автомобили на нужды ВСУ могут мобилизовать у гражданских граждан (Фото:facebook \ Сергей Марченко)

Во время военного положения в Украине военные имеют право изымать автотранспорт и некоторую технику у предприятий всех форм собственности, органов власти и самоуправления, а также у гражданских лиц.

В августе президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины О внесении изменения в статью 6 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации по военно-транспортной обязанности от 15.08.2022 № 2315-ІХ.

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Согласно обновлениям, ежеквартально МВД должно подавать в ТЦК сведения о регистрации (перерегистрацию), переоборудование и снятие с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть предназначены для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Порядок отчуждения (мобилизации) транспортных средств регулирует Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2000 г. № 1921. В нем также указан перечень лиц, у которых не могут забрать транспортное средство.

У кого не могут забрать автомобиль во время общей мобилизации

Дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и иностранных организаций;

Иностранцы и люди, вообще не имеющие гражданства;

Банки государственного сектора;

Предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;

Предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задачи.

Для того чтобы подтвердить нотариально свое право на сохранность имущества, последние две категории предприятий должны иметь подписанный договор с Минобороны.

Как происходит мобилизация транспорта?

Количество техники и транспорта, необходимых для выполнения мобилизационных задач, определяет правительство, после чего обладминистрации распределяют это количество между районами и городами областного подчинения. Государственные администрации по доверенности ТЦК разделяют лимиты передачи автомобилей и другой техники между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

Мобилизация транспорта происходит только через ТЦК. Владельцы транспорта могут выбирать, какой автомобиль будет предоставлен на нужды ВСУ, а какой оставят для хозяйственных нужд.

Во время процесса изъятия авто и его передачи на военно-транспортный учет должны быть задокументированы техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля, его остаточная (балансовая) стоимость, также по инициативе владельца и за его счет может проводиться независимая оценка транспортного средства.

Вернут ли авто после окончания военного положения?

В Положении указано определение "порядка выполнения военно-транспортной обязанности для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения, Госспецсвязи и Госспецтрансслужбы (далее – военные формирования) на особый период транспортными средствами и техникой всех типов и марок отечественного и иностранного производства, их возврат при демобилизации и компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам и технике в результате их привлечения во время мобилизации".

Чтобы вернуть автотранспорт, руководители предприятий, учреждений и организаций, транспортные средства и техника которых привлекались во время мобилизации, должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их привлечения с соответствующим заявлением.

Можно ли отказаться от предоставления своего автомобиля на нужды ВСУ?

В Положении отмечено, что должностные лица и граждане несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение военно-транспортного долга в соответствии с законом.

Напомним, ранее НВ также рассказывал о целевой мобилизации, не предусматривающей участия в боевых действиях.

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