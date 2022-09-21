«Путин выстрелил себе в ногу». Мертвые и раненые мобилизованные россияне станут демотивирующим фактором внутри РФ — военный эксперт 21 сентября, 19:24 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Радио НВ рассказал, что ожидает тысячи россиян, которых могут мобилизовать и отправить на войну в Украину.

«Места расположения возможного контингента (тех 300 тысяч) буквально на следующий день будут известны украинскому движению сопротивления. Учитывая тактико-технические характеристики вооружения, которое есть в ВСУ, <...> эти 300 тысяч [мобилизованных россиян] будут потенциально 200-ми и 300-ми (погибшими и ранеными — ред.). То есть будут нанесены превентивные удары по местам базирования личного состава», — убежден Снегирев.

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По словам эксперта, большое количество погибших российских военных станет демотивирующим фактором внутри РФ, поэтому решением о мобилизации «[российский диктатор Владимир] Путин выстрелил себе в ногу».

Снегирев также считает, что мобилизованные россияне появятся в Украине не раньше, чем через два месяца, и будут выполнять на территории Украины две функции:

«В заявлении [министра обороны РФ Сергея] Шойгу [речь идет о задаче] стабилизировать линию фронта и, соответственно, контролировать оккупированные территории. Речь идет о том, что их будут использовать либо в качестве пушечного мяса на первой линии фронта, либо они будут выполнять исключительно жандармские функции по поддержке так называемого правопорядка».

На фоне успехов украинской армии и колоссальных потерь российских оккупантов 21 сентября Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

Кроме того, Путин пригрозил применением ядерного оружия в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, дабы избежать участия в войне в Украине.

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