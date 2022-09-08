Гиблая идея Путина. Сможет ли Москва провести «референдумы» на оккупированных территориях 8 сентября, 07:30 Графити в Херсоне (Фото:DR)

Не имея ни достаточного количества коллаборантов, ни поддержки на захваченных территориях, Кремль все равно намерен любой ценой провести «референдумы» о «присоединении к РФ». Реально сдерживает эти планы лишь наступление ВСУ.

В ночь на 8 сентября в захваченном врагом Мелитополе, что на юге Запорожской области, взорвали штаб путинской партии Единая Россия (ЕР). Именно в его помещении оккупанты вели подготовку к так называемому «референдуму о присоединении к РФ».



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«Еще на один шаг дальше от псевдореферендума. Сегодняшние взрывы в Мелитополе — это минус очередной штаб Единой России», — написал легитимный мэр города Иван Федоров, сообщивший о подрыве.



Всего лишь несколькими часами ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что «референдум» на захваченных территориях «будет правильно и символично провести в день народного единства 4 ноября».



Но символичным оказался как раз подрыв мелитопольского штаба путинской партии. Этот случай лишь подчеркнул, что любые идеи оккупантов о «референдумах» разбиваются о реальность. И как московский диктатор Путин уже несколько раз переносил сроки «освобождения Донбасса» — теперь это уже 16 сентября, так же россияне все дальше и дальше откладывают акции по «свободному волеизъявлению» жителей оккупированных территорий, якобы всеми силами стремящихся к российскому гражданству.



Теперь подготовка к «референдуму» идет не только под аккомпанемент взрывов штабов ЕР, но и на фоне все сильнее разворачивающегося наступления ВСУ. И сопровождается заявлениями, подобными тому, которое недавно сделал херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, что «референдум переносится по соображениям безопасности».



Наступательные действия украинской армии уже ощутимо ослабили не только логистические, но и административные возможности России на оккупированных территориях юга Украины, заявили 6 сентября в своей сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW) — что влияет и на планы проведения оккупантами незаконных «референдумов».



Тем не менее, россияне продолжают подготовку, со все большей жестокостью загоняя украинцев на захваченных землях в рамки «русского мира», — заставляя их получать паспорта РФ, пользоваться рублями, и отдавать детей в школы, где началось обучение по российской образовательной программе.



Донбасс. Отправная точка



Донецкая и Луганская область рассматриваются россиянами как приоритетные цели для аннексии.



Российское оппозиционное издание The Insider в конце августа получило доступ к разработке Кремля по «референдумам» на оккупированных территориях, запланированным на сентябрь. Согласно этому документу, процесс «волеизъявления» будет проходить не только в стационарных заведениях, но и на «участках» в автобусах и палатках. К голосованию оккупанты привлекут привезенных российских граждан. Другие «командировочные» — чиновники Центризбиркома РФ — проведут подсчет результатов.



Материал The Insider появился спустя несколько дней после посещения Сергеем Кириенко, первым замом главы администрации Путина, Донецка и Луганска. Тот отрапортовал прессе РФ, что подавляющее большинство жителей ОРДЛО желает присоединения к России, сославшись на данные неких соцопросов. «Решение [по присоединению к РФ] впереди… поскольку часто приходится бывать на Донбассе и Херсоне, Запорожье, я знаю настроение людей и понимаю, что решение на референдуме будет однозначным», — заявил этот путинский чиновник, удивив упоминанием своих «вояжей» в Запорожье, до которого российские войска не добрались.



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