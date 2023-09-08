Мобилизация-2023: какие изменения планирует новый министр обороны 8 сентября, 08:09 В Украине планируют ввести электронный военный билет (Фото:adrienn/pexels)

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров намерен ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, цифровизировать военно-врачебные комиссии (ВВК), а также провести аудит всех направлений ведомства.

Электронный военный билет и единый реестр призывников

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров сообщил о планах цифровизировать большинство процессов мобилизации и учета призывников.

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В частности, планируется:

— ввести электронный военный билет,

— запустить единый реестр призывников,

— цифровизировать военно-врачебные комиссии (ВВК).

По словам Умерова, цифровизация всех процессов «сделает невозможным любые коррупционные риски». Также его команда планирует провести аудит всех подразделений и ведомств, подчиняющихся Минобороны Украины.

Напомним, что Верховная Рада 6 сентября приняла Постановление о назначении Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины.

В Украине планируют отменить отсрочку от мобилизации для определенной категории студентов

Законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для студентов в возрасте от 30-ти лет, которые получают непоследовательное образование или второе и более, зарегистрирован в Верховной Раде.

В документе № 9672 говорится о том, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат те студенты, которые получают высший уровень образования, чем предыдущий, и если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста.

Все остальные студенты старше 30 лет не будут иметь отсрочки от мобилизации.

В пояснительной записке говорится о том, что в 2022 и текущем году значительное количество мужчин призывного возраста, подпадающих под мобилизацию, начали получать уровень образования, равнозначный или ниже полученного уровня предыдущего образования.