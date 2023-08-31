Мобилизация в Украине. Какой порядок вручения повестки на работе, кто отвечает за отказ работника идти в ТЦК 31 августа, 08:03 Мобилизация в Украине: какой порядок вручения повесток на работе и какая ответственность за уклонение от них (Фото:REUTERS/Stringer)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. работодатель по закону может вручать повестки работникам. Рассказываем об обязанностях работодателя по воинскому учету и порядке вручения им повесток.

Как заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью NV, те планы, которые предоставляли военные для своих нужд по личному составу соблюдаются.

Секретарь СНБО заявил, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза для того, чтобы процесс продолжался. Но потребности в один момент набирать 300 тысяч человек в армию, по словам Данилова, нет.

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В Украине согласно правилам учета по Постановлению № 1487 в 2023 году работодатели получили инструкции по проверке учетных документов у работников, их учета, взаимодействия с ТЦК и вручения повесток. Это было предусмотрено и предыдущими правилами, однако новые инструкции достаточно уточнены, считают юристы.

Обязанности работодателя перед ТЦК

Работодатели обязаны в течение семи дней подавать в ТЦК информацию о взятии и увольнении работников, окончании их обучения, обновление учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, а также вручать повестки.

Как сообщают NV юристы советники Asters Юна Потемкина и Антон Синцов, работодатель имеет следующие обязанности:

1. Во-первых, ведение и регулярное обновление разного рода учетных документов. Например, списка персонального воинского учета, сведений оперативного учета призывников, военнообязанных и резервистов, журнала учета результатов проверки.

2. Во-вторых, при приеме на работу проверить у претендента военно-учетные документы (для призывников — приписное, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение, для резервистов — военный билет), взятие его на воинский учет в ТЦК и довести под личную подпись Правила воинского учета, а по результатам трудоустройства (увольнение с работы) сообщать соответствующие ТЦК.

3. В-третьих, периодическая сверка с ТЦК учетных данных, представление по их требованию сведений о работниках, постоянное информирование ТЦК о должностных лицах предприятий и лицах, нарушающих правила воинского учета.

4. В-четвертых, прием от работников под расписку их военно-учетные документы, оповещение их о вызове в соответствующие ТЦК, а также постоянный контроль за выполнением должностными лицами предприятий и сотрудниками правил воинского учета.

Как вручают повестки на работе

По словам юристов, работодатель обязан вручить повестки работникам самостоятельно, но только в случае, если соответствующее распоряжение придет от начальника ТЦК.

В частности руководителю предусмотрен следующий алгоритм действий:

издать приказ (распоряжение) об оповещении работников, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и направить копию своего приказа (распоряжение) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

вручить работникам повестки о явке по вызову в ТЦК;

письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа работников, которые временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием своих работников в соответствующий ТЦК;

«Напомним, что указанный механизм оповещения призывников, военнообязанных и резервистов не является новым и пока не пользовался особой популярностью среди ТЦК. Однако обновление этого института в новом Порядке и его детализация могут свидетельствовать об определенном проявлении интереса к этому инструменту со стороны военных и о возможных перспективах его применения в будущем», — добавили юристы.

Повестки вручаются во всех учреждениях и организациях всем призывникам, военнообязанным или резервистам. Работодатель ФЛП может самостоятельно решать, вести или не вести воинский учет но, если он начал его вести, то придерживается всех правил учета и оповещения.

Отказ от повестки на работе и ответственность

Если в ТЦК не дали письменное распоряжение о вручении повесток, то работники могут поставить под сомнение вручение таких повесток работодателем. Если работодатель нарушил процедуру вручения повесток, предусмотренную законом, то отвечает за это он.

Если работодатель выполнил все указанные выше правила нести ответственность за действия своих работников не будет. За свой отказ несет ответственность лично каждый такой работник.

За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный, призывник или резервист будет нести только административную ответственность в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен согласно статье 210−1 КУоАП.