В Украине могут отменить отсрочку от мобилизации для некоторых студентов

3 сентября, 22:14
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В Украине около 60 тысяч мужчин использовали обучение для уклонения от призыва (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине около 60 тысяч мужчин использовали обучение для уклонения от призыва (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Народный депутат от партии Слуга народа Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, который может отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 30 лет, которые получают непоследовательное высшее образование или второе и более.

Об этом в воскресенье, 3 сентября, Вениславский сообщил в эфире телемарафона.

Вениславский отметил, что по информации от Министерства образования и науки Украины, в 2019—2021 годах студентов в возрасте старше 25 лет было около 40 тысяч человек. В то же время в 2022 году таких студентов стало 106 тысяч.

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«В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это означает, что 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью для избежания призыва», — отметил он.

По его словам, некоторые университеты открывали набор на контракты на дневную форму обучения. Таким образом они предоставили потенциальным призывникам возможность поступать на обучение и получать отсрочку от мобилизации.

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Он отметил, что часть абитуриентов поступали на более низкий образовательный уровень, чем имели, и на другую специальность.

Вениславский зарегистрировал законопроект, который позволит закрыть этот путь для отсрочки от мобилизации.

«Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что после принятия законопроекта его действие распространится и на мужчин, которые воспользовались обучением для уклонения от мобилизации в 2022 году.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Мобилизация Законопроект Студенты Высшее образование Мобилизация в украине Студент

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