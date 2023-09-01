Семь категорий. Кого призывают с 1 сентября, отправляют ли на фронт и будет ли усиление мер 1 сентября, 19:20 Мобилизация 2023: кого призывают с 1 сентября и можно ли сразу отправлять на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября 2023 года, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы в армию. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины и женщины, пригодные по состоянию здоровья к выполнению обязанностей.

Общая мобилизация продолжается в Украине с 24 февраля 2022 года без остановок и перерывов, существуют мобилизационные планы, утвержденные высшим военно-политическим руководством, на которые ориентируются территориальные центры комплектования во время мероприятий оповещения.

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Для мобилизации военнообязанных в Украине необходимо проверять их степень пригодности к военной службе и отсутствие права на отсрочку. Мужчин и женщин, которые имеют право на отсрочку нельзя мобилизовать, кроме случаев, когда они добровольно подписывают документы.

Для проведения мобилизации необходимо иметь представление о мобилизационном резерве в распоряжении, поэтому все мужчины от 18 до 60 лет, если на них не распространяются другие положения закона, должны состоять на воинском учете по месту жительства. Факт уклонения от воинского учета карается законом, как и уклонение от мобилизации.

Как сообщил пресс-офицер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, когда нет острой необходимости комплектовать подразделения на передовой, мобилизуют в тыловые части и части обеспечения. Туда могут отправляться служить ограниченно годные военные. То есть, военнообязанные, которых ВВК признает ограниченно годными во время военного положения и непригодными в мирное время, также подлежат мобилизации.

Мобилизация — кого призывают с 1 сентября

Во время военного положения мобилизации подлежат все военнообязанные, однако они имеют военно-учетную специальность, если уже проходили службу или их профессия определяется по таблице к приближенным ВУС, поэтому в ТЦК а затем во время обучения, мобилизованного назначают по этим характеристикам. Однако, во время военного положения, в случае необходимости и при дефиците определенных специальностей, при мобилизации могут не обращать внимание на ВУС.

Как рассказала Общественному пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея, повестки об уточнении данных будут выдаваться двум категориям мужчин. Мужчины, которые переехали в другую административную единицу по работе и ВПО часто не становятся на воинский учет в ТЦК по новому месту жительства.

«Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц», — объясняет она.

Все ТЦК получают инструкции по мобилизационным планам и доукомплектованию соответствующих подразделений необходимыми специалистами. Начальник Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

В случае мобилизации ограниченно годных не направляют в штормовые подразделения и они не выполняют обязанности, запрет на которых указан в их заключении ВВК. Когда человек получает статус «ограниченно годный» после ВВК, то в заключении ВВК указывают, где запрещено служить этому конкретному мужчине и какие обязанности он не может выполнять.

Таким образом, в Украине мобилизуют следующие категории военнообязанных:

1) годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

2) годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе после срочной службы, закончили военную кафедру или высшие военные учебные заведения;

3) призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

4) женщины-военнообязанные до 60 лет;

5) женщины от 18 лет — добровольно, если их специальность нужна и они пригодны по состоянию здоровья к службе;

6) снятые с воинского учета — после уплаты штрафа за то, что не стали на учет в предусмотренный законом период;

7) исключенные с воинского учета мужчины, если они признаны годными или ограниченно годными во время военного положения, а также если они не воспользовались правом на отсрочку, и если они не осуждены за тяжкое преступление.

Мобилизация с 1 сентября — отправляют ли на фронт с улицы

Глава пресс-службы Львовского областного ТЦК Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток. С осени 2022 года закон запрещает проведение призыва во время военного положения. Поэтому, призывники от 18 до 27 лет не призываются, а повестка на срочную службу не выдается.

Так, в сентябре военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных: проверка права на отсрочку;

на прохождение ВВК: определение пригодности к службе;

мобилизационное распоряжение: направление на службу.

Роман Истомин отметил, что на улицах нельзя вручать мобилизационные распоряжения, обходя таким образом процесс уточнения данных и определения пригодности к службе на ВВК.

Военный говорит, что даже если работник ТЦК хочет осуществить такую «мобилизацию», «отлавливает» мужчину на улице и хочет направить на фронт без учебного центра и решения ВВК, то ему придется незаконно сажать такого человека в автобус в часть.

Такого человека могут уволить уже в воинский части, поскольку он прибудет туда без личного дела, справки ВВК и других документов, хочет такая процедура действительно займет некоторое время и юридические усилия.

«Когда он приедет туда, а в воинской части спрашивают, где личное дело, ВВК о вашей пригодности? Даже если работник ТЦК договорится, в части такого человека не примут — не нужен граждан, которого сегодня условно принимают, а завтра увольняют», — отметил Истомин.

Тем не менее, увольнение такого военного по законам Украины непростое. Необходимо, чтобы у него было основание, предусмотренное статьей 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе. Кроме того, увольнение с военной службы не происходит за один день — после написания рапорта необходимо, чтобы он прошел по подчинению несколько человек.

Усиление мобилизации — будет ли с 1 сентября

Как сообщают в Генштабе и как пояснил Министр обороны Украины Алексей Резников, в Украине нет никаких волн мобилизации. Процесс происходит согласно планам, утвержденным еще в феврале 2022 года, которые до сих пор еще не выполнены.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио сказал, что изменений ожидать не надо.

«У нас мобилизация не прекращалась ни одного дня, но она происходит с учетом необходимости ребят и девушек, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач. Мы спокойно это делаем. Уже отработан не первый этап мобилизации, шума не надо поднимать, потому что все идет по плану, который есть на сегодня», — отметил он.

Алексей Данилов заявил в интервью NV, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза для того, чтобы процесс продолжался. Но необходимости в один момент набирать 300 тысяч человек в армию, по словам Данилова, нет.