Аудит, оборонное производство и F-16. Умеров рассказал о первоочередных задачах на посту министра обороны 6 сентября, 23:22 Рустем Умеров (Фото:Рустем Умеров / Rustem Umerov / Facebook)

Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров назвал свои приоритеты на новой должности. Среди них — проведение аудита ведомства, поддержка украинского оборонного производства и подготовка инфраструктуры для получения истребителей F-16.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады в среду, 6 сентября.

По словам Умерова, его команда сначала планирует провести аудит всех подразделений и ведомств, подчиняющихся Минобороны Украины.

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«Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны», — отметил министр обороны Украины.

Новый глава ведомства подчеркнул, что Минобороны планирует разработать и воплотить концепцию «трансформации оборонной системы Украины» в соответствии с доктриной победы президента Украины, новых вызовов, реалий и стандартов НАТО.

Также Умеров назвал своим вторым приоритетом повышение оборонных возможностей отечественного производителя.

«Среди важных стратегических задач — мы должны повысить оборонные способности украинского производителя. Все, что можно производить в Украине, должны производить в Украине», — заявил министр.

По его словам, министерство планирует максимально обеспечить украинских производителей максимально возможными контрактами. Еще одной из первоочередных задач для Умерова является подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны 6 сентября. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022 года руководил Фондом госимущества.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров родился в 1982 году и происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года сталинский режим силой депортировал из Алушты.

Он был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов. С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Совета.

В 2012-м также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров — соучредитель и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма.

На парламентских выборах 2019 года его впервые избрали народным депутатом Украины от партии Голос.

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Также Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова.