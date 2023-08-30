Общая мобилизация. Могут ли исключенные и снятые с воинского учета выезжать за границу 30 августа, 22:42 Разрешен ли выезд за границу исключенным и снятым с воинского учета (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года. Мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если они пригодны к исполнению обязанностей по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку. Какой статус снятых и исключенных с воинского учета мужчин, и могут ли они выезжать за границу.

В Украине законодательство предусматривает две отдельные процедуры, которые отличаются по статусу человека, в отношении которого применяются и правовыми последствиями. Снятие, постановку и исключение с воинского учета регулируется законом Украины О воинской обязанности и военной службе и Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

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Снятие и постановку, исключение с воинского учета осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Кого снимают с воинского учета и могут ли вернуть

Снятие с воинского учета — временное и предусматривает возвращение на учет через предусмотренный законом период. Если мужчины самостоятельно не становятся на учет после снятия, то несут ответственность по закону. Обычно, снимаются с воинского учета для изменения места учета или в случае изменения статуса призывника, военнообязанного или резервиста.

Снимают с воинского учета таких мужчин:

выбывающих в другую местность ( административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства; выбывающих на срок более трех месяцев за пределы Украины;

которые взяты согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

которые получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

которые прекратили альтернативную ( невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;

невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством; которые выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

которые уволены со службы в военном резерве и не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины;

Также, с воинского учета снимаются мужчины, которые ранее были осуждены к лишению свободы, ограничению свободы, аресту или исправительным работам за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания. После отбытия наказания они снова становятся на учет.

Мужчины по прибытии к новому месту жительства обязаны в семидневный срок стать на воинский учет и не ранее чем за три дня до выбытия с места жительства сняться с указанного учета.

В статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации есть список лиц, имеющих право на отсрочку. Снятые с воинского учета мужчины не подпадают ни под одну из указанных в статье категорий.

Кого исключают с воинского учета и когда возвращают

В отличие от снятия с воинского учета, исключение с воинского учета означает, что мужчина или женщина-военнослужащая перестают быть военнообязанными или резервистами. Иногда, с воинского учета снимают допризывников и призывников — если на момент постановки на учет призывников или во время него появились обстоятельства, по которым он больше не может быть в статусе призывника или военнообязанного. Кроме того, действительные военнослужащие не стоят на воинском учете в ТЦК. С воинского учета исключаются такие мужчины:

кто ранее был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

кого по состоянию здоровья признали непригодными к военной службе во время военного положения с исключением с воинского учета;

кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

те, которые проходят военную службу ( обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений; военнослужащие, призывники, резервисты или военнообязанные, которые умерли;

кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину;

Исключение с воинского учета по состоянию здоровья происходит после заключения военно-врачебной комиссии. Возможны случаи, когда человек имеет статус непригодного к военной службе в мирное время и ограниченно годного в военное, в таких случаях могло быть осуществлено исключение с воинского учета. Кроме того, решение ВВК о непригодности может изменить комиссия выше по субординации — тогда человека возвращают на воинский учет.

Выезд за границу — исключенные и снятые с воинского учета

Выезд за границу более чем на 3 месяца предусматривает СНЯТИЕ с воинского учета в ТЦК по месту жительства и постановку на консульский учет и воинский учет в дипучреждениях Украины. Такие лица НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ с воинского учета и остаются военнообязанными, призывниками или резервистами.

Правила выезда за границу во время войны регулируются законом № 57, который определяет отдельные категории военнообязанных мужчин, имеющих право на выезд за границу:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ;

госслужащие.

Исключенные с воинского учета мужчины или женщины не являются больше военнообязанными во время военного положения, поэтому имеют право на выезд за границу без ограничений, если имеют документальное подтверждение об исключении и отметку в учетных документах, которые получили в ТЦК.

Это касается одной категории исключенных с воинского учета. Если лицо имеет медицинские показания, болезни или состояния, предусмотренные приказом МО № 402, оно может быть исключено с воинского учета из-за непригодности к военной службе по решению ВВК. Врачи устанавливают наличие противопоказаний и пригодности к службе, и выносят решение о непригодности с исключением с воинского учета.

Когда такой мужчина или женщина исключены с воинского учета по состоянию здоровья по решению ВВК по Приказу № 402, он не считается военнообязанным и имеет право пересекать границу.

Исключенные с воинского учета из-за достижения предельного возраста — 60 лет также больше не являются военнообязанными и могут покидать страну.

В то же время, осужденные за тяжкие преступления уже не считаются военнообязанными в Украине, однако законом им запрещен выезд за границу.

Мужчины и женщины сняты с воинского учета не имеют права на выезд за границу, это не предусмотрено ни одним законом.