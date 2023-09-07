Мобилизация-2023: в Украине планируют ввести электронный военный билет и единый реестр призывников 7 сентября, 12:34 Военный билет (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Минобороны намерено ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, цифровизировать военно-врачебные комиссии (ВВК), а также провести аудит всех направлений ведомства.

Об этом Умеров рассказал на пленарном заседании парламента.

Электронный военный билет и единый реестр призывников

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров сообщил о планах цифровизировать большинство процессов мобилизации и учета призывников.

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В частности, планируется:

— ввести электронный военный билет,

— запустить единый реестр призывников,

— цифровизировать военно-врачебные комиссии (ВВК).

«ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Диджитал. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в диджитал: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», — рассказал Умеров.

Напомним, что Верховная Рада в среду, 6 сентября, приняла Постановление о назначении Рустема Умерова на должность Министра обороны Украины.

В Украине планируют отменить отсрочку от мобилизации для определенной категории студентов

Законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации для студентов в возрасте от 30-ти лет, которые получают непоследовательное образование или второе и более, зарегистрирован в Верховной Раде.

В документе № 9672 говорится о том, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат те студенты, которые получают высший уровень образования, чем предыдущий, и если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста. Также законопроект не затрагивает докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования.

С целью сохранения педагогических работников учреждений профессионального образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, предлагается установить, что они также не подлежат мобилизации.

Все остальные студенты старше 30 лет не будут иметь отсрочки от мобилизации.

В пояснительной записке говорится о том, что в 2022 и текущем году значительное количество мужчин призывного возраста, подпадающих под мобилизацию, начали получать уровень образования, равнозначный или ниже полученного уровня предыдущего образования.