Польша может предоставить Силам обороны еще 20 истребителей МиГ-29 — посол Украины 19 июля, 20:13 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Польша уже передала Украине десять советских истребителей МиГ-29 и, возможно, передаст еще примерно 20 таких самолетов.

Об этом в среду, 19 июля, сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич, пишет Укринформ.

«Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные — около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении», — подчеркнул Зварич.

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Зварич отметил, что Польша сможет передать истребители только после того, как в страну начнут поступать самолеты от стран Запада. По его словам, этот процесс уже начался, поскольку Польша получила от Южной Кореи первые истребители FA-50.

Посол также напомнил, что Польша относится к 11 странам, которые заявили о готовности начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, Зварич отметил, что тренировки на F-16 в рамках коалиции государств начнутся в августе.

«Мы находимся в стадии согласования с польской стороной относительно того, когда именно, в каком количестве и каким образом будут реализовываться эти договоренности по тренировке украинских пилотов в Польше», — добавил он.

Польша и Словакия стали первыми странами НАТО, которые предоставили украинским защитникам боевые самолеты. 23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29.

17 апреля стало известно, что Словакия поставила в Украину все 13 обещанных истребителей МиГ-29.

8 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна уже поставила Украине 10 истребителей МиГ-29.

15 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что Украина уже использует истребители МиГ-29, которые Киев получил от Польши и Словакии.