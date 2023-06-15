Украина уже использует переданные Польшей и Словакией истребители МиГ-29 — Генштаб 15 июня, 13:51 МиГ-29 (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

Украина уже использует истребители МиГ-29, которые Киев получил от Польши и Словакии.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии», — отметил он.

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Громов поблагодарил партнеров за поддержку ВСУ и выразил надежду на передачу истребителей F-16.

«Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь. Также надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время», — резюмировал он.

Варшава передала Киеву уже десять самолетов МиГ-29. Словакия поставила в Украину все 13 обещанных истребителей МиГ-29. Две страны стали первыми членами НАТО, предоставившими украинским защитникам боевые самолеты.

В Воздушных силах Украины считают, что передача модернизированных советских истребителей МиГ-29 — серьезная помощь, но вряд ли это приведет к особым изменениям на фронте, поскольку для превосходства в воздухе Украине нужны современные многоцелевые самолеты.



