Украина уже использует переданные Польшей и Словакией истребители МиГ-29 — Генштаб
МиГ-29 (Фото:Kacper Pempel/Reuters)
Украина уже использует истребители МиГ-29, которые Киев получил от Польши и Словакии.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
«В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии», — отметил он.
Громов поблагодарил партнеров за поддержку ВСУ и выразил надежду на передачу истребителей F-16.
«Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь. Также надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время», — резюмировал он.
Варшава передала Киеву уже десять самолетов МиГ-29. Словакия поставила в Украину все 13 обещанных истребителей МиГ-29. Две страны стали первыми членами НАТО, предоставившими украинским защитникам боевые самолеты.
В Воздушных силах Украины считают, что передача модернизированных советских истребителей МиГ-29 — серьезная помощь, но вряд ли это приведет к особым изменениям на фронте, поскольку для превосходства в воздухе Украине нужны современные многоцелевые самолеты.