Украина получила от партнеров 45 советских самолетов — CNN 22 июня, 03:58 Самолет МиГ-29 Воздушных сил ВСУ (Фото:Defense Express)

С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры Украины в целом передали ВСУ 45 самолетов советского производства.

Об этом сообщает CNN.

Большинство полученных самолетов — истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Основными поставщиками самолетов стали Польша, Северная Македония и Словакия. Отмечается, что Северная Македония передала самолеты Су-25, которые когда-то сама приобрела у Украины.

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Издание подчеркивает, что преимуществом передачи самолетов является то, что украинские пилоты уже знакомы с ними. Однако, переданные модели проигрывают российским Су-35.

Сейчас партнеры Украины работают над передачей Украине самолетов F-16. Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Инфографика: NV