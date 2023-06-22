Украина получила от партнеров 45 советских самолетов — CNN
Самолет МиГ-29 Воздушных сил ВСУ (Фото:Defense Express)
С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры Украины в целом передали ВСУ 45 самолетов советского производства.
Об этом сообщает CNN.
Большинство полученных самолетов — истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Основными поставщиками самолетов стали Польша, Северная Македония и Словакия. Отмечается, что Северная Македония передала самолеты Су-25, которые когда-то сама приобрела у Украины.
Издание подчеркивает, что преимуществом передачи самолетов является то, что украинские пилоты уже знакомы с ними. Однако, переданные модели проигрывают российским Су-35.
Сейчас партнеры Украины работают над передачей Украине самолетов F-16. Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы.
США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.