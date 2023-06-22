Украина получила от партнеров 45 советских самолетов — CNN

22 июня, 03:58
Поделиться:
Самолет МиГ-29 Воздушных сил ВСУ (Фото:Defense Express)

Самолет МиГ-29 Воздушных сил ВСУ (Фото:Defense Express)

С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры Украины в целом передали ВСУ 45 самолетов советского производства.

Об этом сообщает CNN.

Большинство полученных самолетов — истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Основными поставщиками самолетов стали Польша, Северная Македония и Словакия. Отмечается, что Северная Македония передала самолеты Су-25, которые когда-то сама приобрела у Украины.

Видео дня

Издание подчеркивает, что преимуществом передачи самолетов является то, что украинские пилоты уже знакомы с ними. Однако, переданные модели проигрывают российским Су-35.

Читайте также:
«Самые пригодные для аэродромов Украины». Австралия может передать ВСУ самолеты F/A-18 Hornet: в чем их преимущества — инфографика NV

Сейчас партнеры Украины работают над передачей Украине самолетов F-16. Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Су-25 Поставки оружия МиГ-29 Истребители Самолеты Война в Украине Истребитель Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X