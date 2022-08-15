«Видим результаты». Что успели сделать партизаны в Мелитополе — мэр города 15 августа, 17:15 Стелла с рашистской символикой на площади в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью Радио НВ рассказал об успехах украинских партизан в этом городе.

Как сказал Федоров Радио НВ, в первую очередь партизаны выполняют задачи по перекрытию поставок вооружения, боеприпасов и их ликвидации.

Также они информируют украинские силовые структуры, в частности, Вооруженные силы Украины, о местонахождении и передвижении оккупантов и другую информацию о них.

Видео дня

Третьей задачей партизан Федоров назвал «демотивацию оккупантов».

«И, конечно, мы видим результаты. После того, как, например, был разрушен штаб [партии] Единой России на территории Мелитополя, его и членов этого штаба больше нет на территории города. После того, как был оторван зад, как вы правильно сказали, одному из ключевых коллаборантов, знаю, что несколько коллаборантов сейчас думают, как им бежать из города, потому что партизаны четко объявили охоту на тех, кто будет способствовать проведению референдума», — рассказал мэр Мелитополя.

Он добавил, что в ближайшее время действия партизан должны помешать выезду коллаборантов за пределы города.

15 августа Федоров сообщил, что российские военные начали вывозить из Мелитополя свои семьи.

13 августа партизаны взорвали у Мелитополя железнодорожный мост, он частично разрушен.

10 августа произошел взрыв возле штаба Единой России в Мелитополе, где продолжалась подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

А 12 августа стало известно о взрыве в одном из дворов Мелитополя на улице Гоголя. Позже СМИ сообщили, что в результате этого взрыва пострадал коллаборант Олег Шостак, возглавлявший «департамент по связям с общественностью в военно-гражданской администрации» Запорожской области, которому в результате взрыва буквально «оторвало задницу».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.