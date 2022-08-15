Военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя — мэр

15 августа, 11:05
Военные РФ вывозят семьи из Мелитополя, рассказал мэр Иван Федоров (Фото:inform.zp.ua)

Военные РФ вывозят семьи из Мелитополя, рассказал мэр Иван Федоров (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские военные начали вывозить свои семьи из захваченного города.

В эфире Апостроф TV он сообщил, что прошлая неделя в Мелитополе была «некомфортной» для оккупантов.

«И как следствие — военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Конечно, мы понимаем, почему они это делают, потому что понимают, что им нужно будет быстро бежать с территории нашего города», — отметил Федоров.

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13 августа возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.

https://www.youtube.com/embed/oQwW4H7M5rc

После этого российские захватчики начали проводить массовые фильтрационные мероприятия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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