Военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя — мэр 15 августа, 11:05 Военные РФ вывозят семьи из Мелитополя, рассказал мэр Иван Федоров (Фото:inform.zp.ua)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские военные начали вывозить свои семьи из захваченного города.

В эфире Апостроф TV он сообщил, что прошлая неделя в Мелитополе была «некомфортной» для оккупантов.

«И как следствие — военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Конечно, мы понимаем, почему они это делают, потому что понимают, что им нужно будет быстро бежать с территории нашего города», — отметил Федоров.

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13 августа возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.

После этого российские захватчики начали проводить массовые фильтрационные мероприятия.

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