Военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя — мэр
Военные РФ вывозят семьи из Мелитополя, рассказал мэр Иван Федоров (Фото:inform.zp.ua)
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские военные начали вывозить свои семьи из захваченного города.
В эфире Апостроф TV он сообщил, что прошлая неделя в Мелитополе была «некомфортной» для оккупантов.
«И как следствие — военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Конечно, мы понимаем, почему они это делают, потому что понимают, что им нужно будет быстро бежать с территории нашего города», — отметил Федоров.
13 августа возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.
После этого российские захватчики начали проводить массовые фильтрационные мероприятия.
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