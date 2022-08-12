«Оторвало задницу». СМИ узнали имя коллаборанта, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе

12 августа, 11:39
Предатель Олег Шостак (Фото:news.mspravka.info)

Предатель Олег Шостак (Фото:news.mspravka.info)

В результате утреннего взрыва в Мелитополе пострадал коллаборант Олег Шостак, сообщает РИА Мелитополь. Он возглавляет так называемый «департамент по связям с общественностью в военно-гражданской администрации» Запорожской области.

По данным издания, в результате взрыва коллаборанту в буквальном смысле «оторвало задницу».

Журналисты отмечают, что в Мелитополе удачно сработали партизаны.

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До полномасштабного вторжения РФ Олег Шостак возглавляя частный телеканал ТРК МТВ-плюс, который принадлежал предателю Евгению Балицкому. Телерадиокомпания Балицкого еще в 2016 году «прославилась» тем, что показала карту Украины без Крыма, за что получила предупреждение.

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В последнее время Шостак передвигался по городу только в сопровождении конвоя. Возили его утром ежедневно на планерки из бизнес-центра Балицкого в военно-гражданскую администрацию.

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Утром в пятницу, 12 августа, в захваченном Мелитополе прогремел сильный взрыв в одном из дворов на улице Гоголя.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

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Ранее сообщалось о взрывах возле штаба Единой России в Мелитополе, где шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Коллаборант Взрыв Война России против Украины

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