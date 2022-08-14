«Россияне в бешенстве». В районе Мелитополя партизаны взорвали железнодорожный мост — Арестович

14 августа, 20:21
Российские оккупанты захватили Мелитополь в начале полномасштабного вторжения (Фото:inform.zp.ua)

Российские оккупанты захватили Мелитополь в начале полномасштабного вторжения (Фото:inform.zp.ua)

Вчера, 13 августа, возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в Facebook.

Он отметил, что за сутки из Джанкоя в Мелитополь не приехал ни один эшелон.

По словам Арестовича, пока сложно сказать, когда именно россиянам удастся восстановить мост и двигаться по нему, но «они в бешенстве».

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«HIMARSы и партизаны — залог гостеприимства юга Украины», — добавил советник главы ОП.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02XHCoUs2nmb3aLkRaFza7HxCSjVbjwfhPdNo8MUN9KgsNhLX7sd9bZrkD1ExYfdvWl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мелитополь Мост Алексей Арестович

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