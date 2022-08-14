«Россияне в бешенстве». В районе Мелитополя партизаны взорвали железнодорожный мост — Арестович 14 августа, 20:21 Российские оккупанты захватили Мелитополь в начале полномасштабного вторжения (Фото:inform.zp.ua)

Вчера, 13 августа, возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в Facebook.

Он отметил, что за сутки из Джанкоя в Мелитополь не приехал ни один эшелон.

По словам Арестовича, пока сложно сказать, когда именно россиянам удастся восстановить мост и двигаться по нему, но «они в бешенстве».



Видео дня

«HIMARSы и партизаны — залог гостеприимства юга Украины», — добавил советник главы ОП.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.