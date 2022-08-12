В Мелитополе прогремел сильный взрыв: сработало самодельное устройство 12 августа, 10:00 Утром в Мелитополе прогремел мощный взрыв (Фото:РИА Мелитополь)

Утром в пятницу, 12 августа, в захваченном Мелитополе прогремел сильный взрыв в одном из дворов на улице Гоголя.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство.

По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали скорые.

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«Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания», — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что более детальная информация собирается.

Как сообщило издание РИА Мелитополь, взрыв произошел недалеко от спортивного клуба Атлетический цех, владельцем которого является коллаборант Дмитрий Хасай который, пошел работать в фейковый МГУ.

Ранее сообщалось о взрывах возле штаба Единой России в Мелитополе, где шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

Утром 8 августа украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

В ночь на 9 августа в Мелитополе прогремели новые взрывы, которых было около 10.

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