В Мелитополе прогремел сильный взрыв: сработало самодельное устройство

12 августа, 10:00
Утром в Мелитополе прогремел мощный взрыв (Фото:РИА Мелитополь)

Утром в Мелитополе прогремел мощный взрыв (Фото:РИА Мелитополь)

Утром в пятницу, 12 августа, в захваченном Мелитополе прогремел сильный взрыв в одном из дворов на улице Гоголя.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство.

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По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали скорые.

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«Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания», — подчеркнул Федоров.

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Он добавил, что более детальная информация собирается.

Как сообщило издание РИА Мелитополь, взрыв произошел недалеко от спортивного клуба Атлетический цех, владельцем которого является коллаборант Дмитрий Хасай который, пошел работать в фейковый МГУ.

Ранее сообщалось о взрывах возле штаба Единой России в Мелитополе, где шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

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Утром 8 августа украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

В ночь на 9 августа в Мелитополе прогремели новые взрывы, которых было около 10.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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