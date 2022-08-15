Оккупанты устроили террор в Мелитополе: по городу невозможно проехать — СМИ 15 августа, 12:05 Оккупанты терроризируют население Мелитополя (Фото:inform.zp.ua)

С утра понедельника, 15 августа, оккупанты выставили многочисленные блокпосты в захваченном Мелитополе. По словам местных жителей, проехать по городу невозможно, сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, мужчин досматривают и раздевают — ищут следы от бронежилетов и патриотические татуировки.

«Стоят на каждом перекрестке. Впереди автомат, руки на нем положили, как фрицы. Заглядывают в багажник и салон автомобиля. Смотрят документы. Видно, что некоторым военным это даже делать не хочется уже, видимо, и им уже все надоело. А один так сказал, что скоро это все закончится. Правда, как это понимать: закончится, потому, что уйдут из Мелитополя, или по другой причине», — рассказал житель Мелитополя.

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Такую активизацию военных РФ связывают с подпольным партизанским движением.

13 августа возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, военные РФ начали вывозить семьи из города.

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