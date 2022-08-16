«Зашли со стороны Крыма». Почему оккупанты быстро захватили Мелитополь — отвечает мэр города

16 августа, 10:41
Пророссийские баннеры в Мелитополе, 3 августа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пророссийские баннеры в Мелитополе, 3 августа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью Радио НВ объяснил, почему российские оккупационные войска быстро захватили Мелитополь.

«Быстрый захват Мелитополя произошел из-за того, что вражеские войска прошли быстро и зашли со стороны Крыма. Мы это ясно понимаем и это на слуху у каждого гражданина нашего государства. Это не территория Запорожской области, а Херсонской, потому и ответственность по большей части на спецслужбах, которые контролировали непосредственно Херсонскую область», — сказал Федоров Радио НВ.

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Он добавил, что все спецслужбы, работавшие на территории Мелитополя, выполняли приказ и продолжают его выполнять.

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«Сегодня комментировать, кто, когда и как покидал [город], я не уполномочен, потому что мы живем во время войны и это может быть использовано против нас, нашего государства в целом. Но я уверен, что точно все точки над „i“ будут расставлены. И сегодня уже соответствующие силовые структуры этим занимаются», — отметил мэр Мелитополя.

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. После похищения мэра депутат местного горсовета от партии Оппозиционный блок Галина Данильченко пошла на сотрудничество с оккупантами и призвала жителей не сопротивляться.

16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Мелитополь Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Оккупация Война России против Украины

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