«Город никто не контролирует». Мелитополь грабят, власть захватывают коллаборанты с криминальным прошлым — интервью с мэром Федоровым 4 апреля, 22:18 Цей матеріал також доступний українською Протест в Мелитополе после похищения мэра Ивана Федорова. 12 марта 2022 года (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские войска вошли в Мелитополь в первый день войны. Из-за отказа от сотрудничества с оккупантами мэра города Ивана Федорова похитили.

16 марта Федоров был освобожден из плена и вернулся к исполнению обязанностей, но российские оккупанты город не оставили. В интервью Радио НВ он рассказал, что сейчас происходит в городе, кто его контролирует и почему захватчики не намерены оставаться в Мелитополе.

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— В Мелитополе уволились директора школ, дошкольных учреждений. Враг не дает уехать из города никуда, кроме Крыма, а с полуострова тянут свою интернет-линию. Что происходит в захваченном оккупантами Мелитополе?

— Все, что вы перечисляли, действительно имеет место быть.

Сегодня, 4 апреля, они пытались запустить учебный процесс в образовательных учреждениях, но им это не удалось. Лишь некоторые профтехзаведения и техникумы приступили к обучению. Одна из руководителей техникума оказалась коллаборантом — сама себя назначила руководителем департамента образования Мелитопольского городского совета. Она пыталась заставить под дулами автоматов директоров школ и учителей городского совета начать учебный процесс. Но я благодарен директорам школ, детских садов за то, что они заняли принципиальную проукраинскую позицию. Все сплоченно написали заявления об уходе. Это храбрость со стороны руководителей учебных заведений, которые под дулами автоматов передали эти заявления об увольнении и покинули территорию собрания директоров. Ни одна школа в городе Мелитополе не приступила к учебному процессу, потому что это опасно для детей нашего города: заложниками их делать не следует.

Ситуация в Мелитополе с каждым днем становится все хуже. Как и раньше, оккупанты не пропускают гуманитарные конвои из подконтрольной Украине территории. По-прежнему все те гумконвои, которые мы отправили в Мелитополь, они конфисковали и разворовали, и к жителям города [помощь] не дошла. Гуманитарная катастрофа, опасная ситуация нарастает. Уверен, что такая ситуация сейчас во всех оккупированных российскими солдатами городах нашего государства.

Сегодня довольно сложно выйти с кем-нибудь на связь в Мелитополе. Но с субботы, когда включаешь в ручном режиме поиск мобильной сети, уже появляется российский МТС, как вариант. Итак, свои базовые станции захватчики уже развернули на территориях оккупированных городов.

Интернет они сначала провели в Херсон, а из Херсона — в Каховку. Оттуда они его ведут уже в Мелитополь. Поэтому с интернетом тоже есть перебои.

С одной стороны, они считают, что [пришли] надолго, а с другой — разворовывают коммунальные предприятия, бизнесы Мелитополя. Из одного из самых мощных машиностроительных предприятий Мелитопольского района, где работало более 500 человек, оккупанты начали вывозить станки и оборудование. Это для меня четкий сигнал, что они не собираются там оставаться надолго, а намерены весь ресурс сейчас унести из наших территорий.

— Ранее еще одна представительница Оппоблока заявила, что будет исполнять обязанности мэра Мелитополя. Можете ли вы охарактеризовать этих коллаборантов? Откуда они взялись? Сколько их?

— Эти люди вполне понятны дл Мелитополя и территории.

Например, та персона, объявившая себя руководителем департамента образования, была отстранена от своей должности руководителя техникума, потому что была [задержана] украинскими силовыми структурами на получении взятки и растрату государственных средств. Теперь она решила таким образом «реабилитироваться» и занять этот пост. Галина Данильченко, объявившая себя исполняющей обязанности городского головы, — это также женщина с криминальным прошлым.

Поэтому все эти коллаборанты, которые сейчас повыползали, они с криминальным прошлым; у них нет ничего святого и они готовы предать Родину тоже.

— Появляется много новостей, что на временно оккупированных территориях похищают активистов, воинов АТО и даже директора одной из школ Мелитополя. Есть информация по этому поводу?

— Ситуация с похищениями стала максимально распространяться после того, как меня взяли в плен. Сегодня 29 моих коллег — городских голов, заместителей городских голов, депутатов местных советов — находятся в плену у российских оккупантов.

Это уже практика, когда просто похищают [людей] на улице, из дома, где угодно, без объяснения причин.

После того как наши руководители школ написали заявления на увольнение, в тот же вечер были похищены четыре директора, которых держали в каком-то гараже за городом. И вчера или позавчера их отпустили в 30 километрах от Мелитополя и сказали пешком идти в город. Поэтому сегодня это практика — [пытаются] через страх привить такую любовь жителей.

— Кто вас похищал и что они от вас требовали?

— Это были сотрудники служб Российской Федерации. Они не представлялись. А если и представлялись, то это точно не их имя по паспорту и не по званию.

Мелитополь является центральным городом нашего региона, на него равнялись многие городские головы, председатели объединенных территориальных общин. Поэтому моим похищением они пытались придушить протестные настроения в регионах. Это было достаточно неразумно, потому что украинская ментальность так не работает. Нельзя нас заставить молчать или ходить. Мы будем делать то, что для нас приемлемо. То, что хотим, то и будем делать. Поэтому они не достигли основной цели и назначили своего исполняющего обязанности. Это абсолютно нелегитимно.

— Как город работает сейчас? Я понимаю, что там коллаборанты, но часть вашей команды остается в городе и выполняет свои обязанности?

— Наша задача сегодня — поддерживать те функции жизнеобеспечения, которые мы можем поддерживать. В первую очередь — коммунальные услуги. Сегодня город с отоплением, с водой, с электричеством. Достаточно сложно функционирует медицина, потому что большое количество врачей уехали из города, поскольку считают небезопасной происходящую там ситуацию.

Самопровозглашенная «власть» полностью не контролирует ситуацию в городе, потому что у них нет такой цели. У них другая цель — грабить город, бизнесменов, вывозить предприятия. Они четко понимают, что их срок пребывания при так называемой власти весьма ограничен, но мы должны признать, что полноценно ситуацию в городе не контролирует никто.

— Хочу вернуться к тому дню, когда был захвачен Мелитополь. Как это происходило?

— В 5:05 утра прогремели первые ракетные обстрелы нашего аэродрома, который находится в Мелитополе. Это военный объект. В 5 утра весь город был поднят по тревоге — и коммунальные службы, и правоохранительные структуры. Полиция, МЧС, прокуратура, СБУ — все находились на рабочих местах, потому что действительно этого никто не ожидал.

В 5:30 все по тревоге уже собрались на оперативное совещание и пытались решать, что делать. Но в 15:00 или 16:00 российские танки уже были на границе города. И, конечно же, многим службам было приказано оставить город. В частности, такой приказ получили полиция, прокуратура, Служба безопасности. Чуть позже такой же приказ получила и наша территориальная оборона. То есть ожно сказать, что вечером 24 февраля городской совет и граждане города остались с врагом один на один.

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