С автоматчиками и фсбшниками. Мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты планируют проводить псевдореферендум

6 августа, 17:31
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Facebook)

Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Facebook)

Российские оккупанты планируют проводить псевдореферендум в Мелитополе Запорожской области семь дней, обходя квартиры с автоматчиками. Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона в субботу, 6 августа.

«Они [оккупанты] хотят проводить „референдум“ семь дней… с помощью старших по домам, которые будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов, но в сопровождении автоматчиков и сотрудника милиции или ФСБ… Они это делают, чтобы за семь дней нарисовать ту цифру, которую захотят увидеть их политические кукловоды», — сказал Федоров.

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По его информации, первые результаты обхода квартир продемонстрировали, что полномасштабную агрессию России поддерживают не более 10% среди тех, кто остался в городе (50% жителей уехали).

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В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

https://www.youtube.com/embed/4omR0PWfWkw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Псевдореферендум Война России против Украины

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