«Усложняют эвакуацию». Оккупанты вводят пропуска для выезда из Мелитополя 30 июля, 16:28 Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:Запорожская ОВА)

С понедельника, 1 августа, чтобы выехать из Мелитополя через Васильевку, украинцам нужно будет получить в оккупационной комендатуре пропуск.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Со вчерашнего дня они начали информировать, что с понедельника для выезда с территории временно оккупированной, в комендатуре нужно будет брать какие-то специальные пропуска. Они пытаются усложнить выезд с территории», — сказал мэр.

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По его словам, по состоянию на утро 30 июля, в Васильевке в очереди на выезд стоят более 800 машин и более 4000 человек.



Федоров также сообщил, что ранее оккупанты выпускали машины с 17:00, а сейчас выпускают утром. При этом количество автомобилей, которым позволяют выехать в Запорожье, осталось неизменным — 200-300 в сутки.



«Также два дня назад они начали делать копии паспортов всех выезжающих людей», — добавил мэр.

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