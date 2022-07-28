В Мелитополе оккупанты похищают и пытают людей на фоне подготовки к псевдореферендуму — мэр

28 июля, 13:57
Российские оккупанты захватили Мелитополь в начале полномасштабного вторжения (Фото:inform.zp.ua)

Российские оккупанты захватили Мелитополь в начале полномасштабного вторжения (Фото:inform.zp.ua)

В захваченном Мелитополе российские оккупанты похищают и пытают мирных жителей, чтобы усилить давление перед проведением псевдореферендума.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров на брифинге.

«В результате, под давлением появляются видео, на которых похищенные люди признаются во всем возможном и невозможном, к чему точно не имели никакого отношения. Потому что мы точно понимаем, чем занимались эти люди на временно оккупированной территории», — сказал он.

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По словам Федорова, официально около 20 жителей Мелитополя находятся в плену оккупантов на данный момент.

«Согласно официальному реестру, который мы ведем при поддержки областной военной администрации, то на сегодняшний день около 20-ти людей находятся в плену, и это только по городу Мелитополь», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=2MbrDLC0eBg&feature=emb_title

Мэр добавил, что реальное количество похищенных мелитопольцев может значительно превышать эти данные.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Также сообщалось о подготовке к псевдореферендумам на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=2MbrDLC0eBg&feature=emb_title

20 июля в Белом доме заявили, что у них есть данные о подготовке российскими оккупантами аннексии захваченных территорий Украины.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мелитополь Псевдореферендум Похищение Война России против Украины

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