Сценарий Путина. Кремль выбирает из трех дат проведения «рефендумов» в четырех областях Украины — Гармаш 27 июля, 13:45 Российские оккупационные войска в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в интервью Радио НВ выразил мнение, что Кремль выбирает одну из трех дат проведения «рефендумов» в четырех областях Украины Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, с целью их аннексировать.

«Предварительно объявлялось 11 сентября — это так называемый единый день голосования в РФ, но уже можно говорить, что точно они не успевают до этой даты», — сказал Гармаш.

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Главный редактор Острова объяснил, что не представляет, чтобы до этой даты оккупанты смогли захватить Донецкую область — «пять месяцев линия фронта стоит на тех же пределах, которые были на 24 февраля, кроме юга области».

«Это (полностью захватить Донецкую область — ред.) будет очень тяжело им сделать, поэтому я думаю, что 11 [сентября] — нет. Но у нас еще есть 7 октября — 70-летие Путина. Думаю, что российские военные любят к таким датам какие-то подарки делать своим вождям», — сказал также он.

Третьей возможно датой превдореферендумов Гармаш назвал 30 декабря.

«Давайте не забывать, что 30 декабря будет 100 лет со дня основания Советского Союза. Учитывая, что для Путина история имеет особое значение, думаю, что могут пытаться и к этому сроку что-то присоединить, воссоздать Советский Союз в какой-то форме», — объяснил главред Острова.

Он подытожил, что выбор даты будет зависеть от успехов или неуспехов оккупантов на фронте.

По данным издания Bloomberg, Кремль готовится провести так называемый «референдум» о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября.

О том, что РФ планирует псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях на 11 сентября, заявляли также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

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