Сценарий Путина. Кремль выбирает из трех дат проведения «рефендумов» в четырех областях Украины — Гармаш

27 июля, 13:45
Российские оккупационные войска в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные войска в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш в интервью Радио НВ выразил мнение, что Кремль выбирает одну из трех дат проведения «рефендумов» в четырех областях Украины Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, с целью их аннексировать.

«Предварительно объявлялось 11 сентября — это так называемый единый день голосования в РФ, но уже можно говорить, что точно они не успевают до этой даты», — сказал Гармаш.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=2MbrDLC0eBg

Главный редактор Острова объяснил, что не представляет, чтобы до этой даты оккупанты смогли захватить Донецкую область — «пять месяцев линия фронта стоит на тех же пределах, которые были на 24 февраля, кроме юга области».

Читайте также:

Разрушения в Попасной Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Россия хочет провести «референдум» о присоединении захваченной Луганской области раньше времени — Гайдай

«Это (полностью захватить Донецкую область — ред.) будет очень тяжело им сделать, поэтому я думаю, что 11 [сентября] — нет. Но у нас еще есть 7 октября — 70-летие Путина. Думаю, что российские военные любят к таким датам какие-то подарки делать своим вождям», — сказал также он.

Третьей возможно датой превдореферендумов Гармаш назвал 30 декабря.

«Давайте не забывать, что 30 декабря будет 100 лет со дня основания Советского Союза. Учитывая, что для Путина история имеет особое значение, думаю, что могут пытаться и к этому сроку что-то присоединить, воссоздать Советский Союз в какой-то форме», — объяснил главред Острова.

Читайте также:

Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook) Мелитополь. Оккупанты начали подготовку к псевдореферендуму, проукраинских жителей хотят депортировать — мэр

Он подытожил, что выбор даты будет зависеть от успехов или неуспехов оккупантов на фронте.

По данным издания Bloomberg, Кремль готовится провести так называемый «референдум» о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября.

О том, что РФ планирует псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях на 11 сентября, заявляли также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Украина-Россия Луганская область Запорожская область Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Псевдореферендум Радио НВ Сергей Гармаш Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Украинцы в соцсетях шутят про политиков, увлекаются новым оружием и следят за жизнью джек-рассел-терьера (Фото:DR)
Борис Джонсонюк, HIMARS и Пес Патрон /
НВ собрал семь главных мемов, созданных украинцами во время войны
27 июля, 09:47
События
Без идеалов: не имея адекватных моделей поведения и позитивных социальных ролей, русское общество обречено на деградацию. (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)
«Россия будет долго деградировать» /
Ректор КШЭ — об отличиях россиян от других народов и о рисках власти в Украине после войны
27 июля, 07:03
Политика
В Китае рассчитывают, что телескопы на Луне помогут нам замечать потенциально опасные астероиды намного раньше, чем наземные станции (Фото:sdecoret / depositphotos)
Ученые предлагают сделать из Луны первую линию обороны от астероидов. Как это будет работать?
27 июля, 07:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X