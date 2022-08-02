СБУ получила имена коллаборантов, которые помогают оккупантам готовить псевдореферендум в Мелитополе — мэр 2 августа, 10:51 Оккупанты хотят провести в Мелитополе псевдореферендум (Фото:inform.zp.ua)

Данные о коллаборантах, которые помогают российским оккупантам готовить псевдореферендум в захваченном Мелитополе, переданы в СБУ.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Имена лиц, вставших на сторону оккупантов, нам известны. Мы передали данные о них в СБУ. Спецслужбы занимаются проверкой относительно их причастности к составлению списков», — отметил он.

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Федоров призвал мелитопольцев информировать о старших по домам и квартальных, проводящих «соцопрос».

«Статья 111−1 Уголовного кодекса Украины Колаборационная деятельность касается как проводящих псевдореферендум, так и тех, кто помогает его организовывать. Поэтому старшие и квартальные, которые будут ходить по домам мелитопольцев с так называемым „соцопросом“ по поводу будущего псевдореферендума, также будут привлечены к уголовной ответственности», — добавил он.

Мэр напомнил, что санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Сообщить о коллаборантах можно по электронной почте zradnyk@mlt.gov.ua. Все данные передаются СБУ.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Также сообщалось о подготовке к псевдореферендумам на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

20 июля в Белом доме заявили, что у них есть данные о подготовке российскими оккупантами аннексии захваченных территорий Украины.

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