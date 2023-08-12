«Диверсия — самый действенный инструмент». Как наконец разрушить Крымский мост и что Украине в этом поможет — интервью с Мусиенко 12 августа, 17:48 NV Премиум На Крымском мосту после взрывов зафиксировано сразу несколько дымовых очагов (Фото:t.me/ssternenko)

На Крымском мосту за субботу, 12 августа, дважды были слышны взрывы. Оккупанты пускали дымовую завесу и заявляли о работе ПВО.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV попытался объяснить, что происходит с незаконно построенным Россией сооружением.

Видео дня

— В телеграм-каналах постят видео россияне, которые стояли на берегу. Говорят, что четыре попадания было. А Россия говорит, что там была сначала дымовая завеса, мол, чтобы мост не заметили. Пишут, что якобы движение на мосту восстановлено, но есть слухи, что один из пролетов якобы упал. Что происходит?

— Я думаю, что происходит системная вещь с украинской стороны — это, очевидно, намерение уничтожить этот мост. И сейчас мы видим, что идут попытки это сделать.

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Были атаки надводных дронов, мост был поврежден. К сожалению, не уничтожен.

— К сожалению, мало. Да?