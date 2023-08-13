«Не просто так перекрыли движение». В Воздушных силах ВСУ отреагировали на взрывы в районе Крымского моста 13 августа, 10:59 В районе Крымского моста было видно задымление (Фото:Крымский ветер/Telegram)

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали взрывы в районе Крымского моста 12 августа и заявили, что движение не перекрывают просто так.

Об этом сказал спикер ведомства Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что задымление применялось еще со времен Второй мировой войны и это является маскировкой.

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«В этом случае не знаем, что происходит. Возможно, они учения какие-то проводят. Пока что не могу сказать, что происходит. Возможно, снимки спутника нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто же так перекрывают движение», — отметил он.

Игнат подчеркнул, что подобные инциденты в оккупированном Крыму, вероятно, будут происходить и дальше.

Представитель ВС ВСУ не исключил, что они участятся.

12 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы. Оккупанты заявляли о работе ПВО, а движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто. Оккупационные «власти» Крыма утверждали, что была сбита ракета.