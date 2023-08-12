Почти 1300 машин. На въездах к Крымскому мосту образовалась огромная пробка — СМИ 12 августа, 18:06 Российские СМИ сообщают, что на обоих въездах на Керченский мост образовалась пробка, в которой находится до 1300 автомобилей (Фото:astrapress/Telegram)

После серии взрывов на Крымском мосту, произошедшего в субботу, 12 августа, в пробках по обе стороны переправы находятся почти 1300 автомобилей.

Об этом пишет издание Astra.

Медиа сообщает, что сейчас в пробке находятся почти 1300 автомобилей. Со стороны Таманского полуострова в очереди на пункт пропуска находится 571 машина, а в оккупированной Керчи — 711 машин.

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СМИ добавляет, что время ожидания составляет примерно два часа.

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту прогремели две серии взрывов. Российские оккупанты пустили дымовую завесу и заявляют о работе ПВО.