На Крымском мосту второй раз за день слышны взрывы, оккупанты заявляют о работе ПВО 12 августа, 15:19 Российские оккупанты пустили дымовую завесу и заявляют о работе ПВО. (Фото:База/Телеграм)

На Крымском мосту второй раз за субботу, 12 августа, прогремели взрывы. Российские оккупанты пустили дымовую завесу и заявляют о работе ПВО.

Российские Telegram-каналы сообщают о новых звуках взрывов в районе Керчи.

Крымский мост был вновь перекрыт. Оккупанты также пустили у моста дымовую завесу.

По данным Telegram-каналов, были слышны восемь взрывов.

Видео дня

Также в сети публикую видео с места удара по мосту.

Позже марионетка Кремля Сергей Аксенов заявил, что оккупанты якобы сбили ракету над Керченским проливом.

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