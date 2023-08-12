На Крымском мосту второй раз за день слышны взрывы, оккупанты заявляют о работе ПВО
Российские оккупанты пустили дымовую завесу и заявляют о работе ПВО. (Фото:База/Телеграм)
На Крымском мосту второй раз за субботу, 12 августа, прогремели взрывы. Российские оккупанты пустили дымовую завесу и заявляют о работе ПВО.
Российские Telegram-каналы сообщают о новых звуках взрывов в районе Керчи.
Крымский мост был вновь перекрыт. Оккупанты также пустили у моста дымовую завесу.
По данным Telegram-каналов, были слышны восемь взрывов.
Также в сети публикую видео с места удара по мосту.
Позже марионетка Кремля Сергей Аксенов заявил, что оккупанты якобы сбили ракету над Керченским проливом.
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