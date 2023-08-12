«Бьем средствами, которых не должно было бы быть». Каждый удар по Крымскому мосту — пощечина по морде Путина — интервью NV с Романом Костенко 12 августа, 21:47 NV Премиум Крымский мост 12 августа 2023 года (Фото:Скриншот из видео)

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, что ему известно о последствиях ударов, по состоянию на вечер 12 августа.

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— Что вам известно на данный момент? Крымский мост еще стоит?

— Это вопрос, который возник недавно, поэтому полной информации еще нет.

Мы знаем, что он подвергся обстрелу. Относительно того, какие последствия этого обстрела. Мы видим, что противник специально задымил Крымский мост. Мы видим смесь белого дыма и черного. Белый дым — это похоже на маскировку, а черный — на результаты поражения.

Поэтому я думаю, что противник сейчас, если там были попадания, занимается именно тем, что либо маскирует их, либо делает так, чтобы как-то уменьшить влияние на него.

Поэтому еще полной информации нет, какие последствия нанесения удара по нему, но будем ждать. Мы увидим, есть ли они вообще и каких масштабов.

— Реакция врагов тоже является важной частью информации. Она сигнализирует об определенных болевых точках. Какова ситуация в России сейчас? Они уже оценили, по вашему мнению, перспективу ограничения движения как минимум по Крымскому мосту?