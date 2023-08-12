«Бьем средствами, которых не должно было бы быть». Каждый удар по Крымскому мосту — пощечина по морде Путина — интервью NV с Романом Костенко

12 августа, 21:47
NV Премиум
Поделиться:
Крымский мост 12 августа 2023 года (Фото:Скриншот из видео)

Крымский мост 12 августа 2023 года (Фото:Скриншот из видео)

Автор: Дмитрий Тузов

В субботу, 12 августа, произошло две атаки на Крымский мост. Местные Telegram-каналы и российские СМИ публиковали многочисленные видео работы ПВО и задымлений на украинском полуострове.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, что ему известно о последствиях ударов, по состоянию на вечер 12 августа.

Видео дня

— Что вам известно на данный момент? Крымский мост еще стоит?

— Это вопрос, который возник недавно, поэтому полной информации еще нет.

Читайте также:
Украинская разведка показала кадры уничтожения россиян в Черном море дронами Magura — видео

Мы знаем, что он подвергся обстрелу. Относительно того, какие последствия этого обстрела. Мы видим, что противник специально задымил Крымский мост. Мы видим смесь белого дыма и черного. Белый дым — это похоже на маскировку, а черный — на результаты поражения.

Поэтому я думаю, что противник сейчас, если там были попадания, занимается именно тем, что либо маскирует их, либо делает так, чтобы как-то уменьшить влияние на него.

Поэтому еще полной информации нет, какие последствия нанесения удара по нему, но будем ждать. Мы увидим, есть ли они вообще и каких масштабов.

Читайте также:

На Крымском мосту после взрывов зафиксировано сразу несколько дымовых очагов (Фото:t.me/ssternenko) «Диверсия — самый действенный инструмент». Как наконец разрушить Крымский мост и что Украине в этом поможет — интервью с Мусиенко

— Реакция врагов тоже является важной частью информации. Она сигнализирует об определенных болевых точках. Какова ситуация в России сейчас? Они уже оценили, по вашему мнению, перспективу ограничения движения как минимум по Крымскому мосту?

Теги:   Крым Интервью NV Керченская переправа Керченский мост Радио NV Крымский мост Роман Костенко Война России против Украины наступление ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X