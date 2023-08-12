В Керчи прогремели громкие взрывы: движение по Крымскому мосту перекрыто — видео
В Керчи возле Крымского моста прогремели взрывы возле Крымского моста (Фото:Sota/Telegram)
В субботу, 12 августа, в Керчи во временно оккупированном Крыму прогремели четыре мощных взрыва. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто, сообщают местные Telegram-каналы.
Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что появилась непроверенная информация о «минус два пролета на мосту».
Российская марионетка и так называемый глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, заявил, якобы в районе Керченского пролива российская ПВО сбила две ракеты, при этом Крымский мост, по его словам, якобы «не поврежден».
Советник Аксенова Олег Крючков заявил, якобы причина появления дыма — «специальная дымовая завеса» и заверил, что движение по мосту «восстановится в ближайшее время».
Российский Telegram-канал Romanov Лайт публикует видео, где видно, что уже после рассеивания дыма, в одном месте он таки остался, что может свидетельствовать о попадании.
Ранее в этот день Миноборолны страны-агрессора России сообщало об атаке на Крым 20 беспилотниками.
В ведомстве отметили, якобы все были сбиты.