В Керчи прогремели громкие взрывы: движение по Крымскому мосту перекрыто — видео 12 августа, 13:22 В Керчи возле Крымского моста прогремели взрывы возле Крымского моста (Фото:Sota/Telegram)

В субботу, 12 августа, в Керчи во временно оккупированном Крыму прогремели четыре мощных взрыва. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто, сообщают местные Telegram-каналы.

Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что появилась непроверенная информация о «минус два пролета на мосту».

Фото: Крым.Реалии

Фото: Крымский ветер

Российская марионетка и так называемый глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, заявил, якобы в районе Керченского пролива российская ПВО сбила две ракеты, при этом Крымский мост, по его словам, якобы «не поврежден».

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Советник Аксенова Олег Крючков заявил, якобы причина появления дыма — «специальная дымовая завеса» и заверил, что движение по мосту «восстановится в ближайшее время».



Российский Telegram-канал Romanov Лайт публикует видео, где видно, что уже после рассеивания дыма, в одном месте он таки остался, что может свидетельствовать о попадании.

Ранее в этот день Миноборолны страны-агрессора России сообщало об атаке на Крым 20 беспилотниками.



В ведомстве отметили, якобы все были сбиты.



