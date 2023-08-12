В Керчи прогремели громкие взрывы: движение по Крымскому мосту перекрыто — видео

12 августа, 13:22
Поделиться:
В Керчи возле Крымского моста прогремели взрывы возле Крымского моста (Фото:Sota/Telegram)

В Керчи возле Крымского моста прогремели взрывы возле Крымского моста (Фото:Sota/Telegram)

В субботу, 12 августа, в Керчи во временно оккупированном Крыму прогремели четыре мощных взрыва. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто, сообщают местные Telegram-каналы.

Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что появилась непроверенная информация о «минус два пролета на мосту».

Крым.Реалии
Фото: Крым.Реалии
Крымский ветер
Фото: Крымский ветер

Российская марионетка и так называемый глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, заявил, якобы в районе Керченского пролива российская ПВО сбила две ракеты, при этом Крымский мост, по его словам, якобы «не поврежден».

Видео дня

Советник Аксенова Олег Крючков заявил, якобы причина появления дыма — «специальная дымовая завеса» и заверил, что движение по мосту «восстановится в ближайшее время».

Российский Telegram-канал Romanov Лайт публикует видео, где видно, что уже после рассеивания дыма, в одном месте он таки остался, что может свидетельствовать о попадании.

Ранее в этот день Миноборолны страны-агрессора России сообщало об атаке на Крым 20 беспилотниками.

В ведомстве отметили, якобы все были сбиты.


Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Крым Керчь Крымский мост

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X